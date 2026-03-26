5 вещей в квартире, которые сразу выдают старый ремонт: уберите это из интерьера

Хотите, чтобы ваша квартира смотрелась современнее без капитального ремонта? Автор Дзен-канала "АнатоличЪ Времонте" рассказал, какие предметы мебели стоит заменить, чтобы обновить интерьер жилья.
Тяжёлый шкаф-купе
Громоздкие шкафы с "деревянной" текстурой и зеркалами перегружают пространство, особенно в маленьких квартирах.
Вместо него поставьте встроенный шкаф до потолка с гладкими матовыми фасадами. Он визуально "растворяется" и не давит.
Диван-книжка
Старый механизм, неудобный сон и устаревший внешний вид.
Лучше: современный диван (еврокнижка, модульный) с ровным спальным местом и нейтральной обивкой.
Глянцевая кухня
Блики, отпечатки и ощущение "дешёвого глянца", даже если гарнитур новый.
Купите матовые фасады в спокойных оттенках. Они выглядят дороже и проще в уходе. Можно также обклеить фасады матовой плёнкой.
Пёстрое кресло-качалка
Сложный декор, узоры и "золото" делают интерьер перегруженным.
Лучше: лаконичная модель с простым каркасом и однотонной тканью.
Стеклянный журнальный стол
Хром, полки, отпечатки и визуальный шум.
Сейчас популярны простые столы из дерева или камня с обычной формой.
Все устаревшие вещи объединяет одно — перегруз деталями. Сегодня работает обратное: простые формы, спокойные цвета и минимум "декора ради декора".
