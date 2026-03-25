Шторы, которые делают интерьер богаче: 5 простых правил, о которых молчат дизайнеры

Опубликовано: 25 марта 2026 15:46
 Проверено редакцией
Шторы — важный и зачастую недооценённый предмет интерьера.

Я обожаю текстиль и часто меняю шторы — это самый простой способ обновить интерьер без ремонта и больших затрат. Автор Дзен-канала "Уютный дом с Blizko" поделился рабочими приемами, которые реально меняют комнату.

Главное правило

Шторы не должны сливаться со стенами. Лучше выбрать оттенок на несколько тонов светлее или темнее — так пространство становится глубже и интереснее.

Универсальная база: молочный, кремовый, песочный — они подходят почти ко всему и не надоедают.

Если стены светлые

Добавьте «жизни» через цвет. В 2026 в тренде природные оттенки:

  • для свежести: серо-голубой, мятный, дымчато-синий
  • для уюта: ванильный, карамельный, коричный

Главное — не утяжелять комнату слишком темными тканями.

Если есть яркие акценты

Шторы можно подобрать в тон:

  • терракотовый — корица, шоколад
  • зелёный — оливковый, фисташковый
  • бордовый — пыльно-розовый

Так интерьер выглядит собранно и стильно.

Для разных комнат

  • Спальня: спокойные оттенки + плотные ткани
  • Гостиная: можно ярче и смелее
  • Кухня: светлые и лёгкие варианты
  • Кабинет: нейтральные, не отвлекающие цвета

Монохром (шторы чуть светлее или темнее стен) — простой способ сделать интерьер "дорогим" без лишних деталей.

Ранее мы писали о том, как отстирать белые вещи от серости и желтизны.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
