Шторы, которые делают интерьер богаче: 5 простых правил, о которых молчат дизайнеры

Я обожаю текстиль и часто меняю шторы — это самый простой способ обновить интерьер без ремонта и больших затрат. Автор Дзен-канала "Уютный дом с Blizko" поделился рабочими приемами, которые реально меняют комнату.
Главное правило
Шторы не должны сливаться со стенами. Лучше выбрать оттенок на несколько тонов светлее или темнее — так пространство становится глубже и интереснее.
Универсальная база: молочный, кремовый, песочный — они подходят почти ко всему и не надоедают.
Если стены светлые
Добавьте «жизни» через цвет. В 2026 в тренде природные оттенки:
- для свежести: серо-голубой, мятный, дымчато-синий
- для уюта: ванильный, карамельный, коричный
Главное — не утяжелять комнату слишком темными тканями.
Если есть яркие акценты
Шторы можно подобрать в тон:
- терракотовый — корица, шоколад
- зелёный — оливковый, фисташковый
- бордовый — пыльно-розовый
Так интерьер выглядит собранно и стильно.
Для разных комнат
- Спальня: спокойные оттенки + плотные ткани
- Гостиная: можно ярче и смелее
- Кухня: светлые и лёгкие варианты
- Кабинет: нейтральные, не отвлекающие цвета
Монохром (шторы чуть светлее или темнее стен) — простой способ сделать интерьер "дорогим" без лишних деталей.
