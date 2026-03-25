Городовой / Полезное / 0,5 ч. ложки при каждой стирке – и вещи стали белее первого снега: ни серости, ни желтизны – незаменимый лайфхак
0,5 ч. ложки при каждой стирке – и вещи стали белее первого снега: ни серости, ни желтизны – незаменимый лайфхак

Опубликовано: 25 марта 2026 11:34
 Проверено редакцией
Как отстирать белые вещи от серости и желтизны 

Многие любят белые вещи. Ведь они выглядят очень стильно и освежают образ. Но при этом очень быстро покрываются серым налетом и даже желтизной, вывести которые при помощи обычных средств бывает проблематично. Но выход все же есть. Эксперт по домоводству Марина Жукова нашла простой и эффективный способ, который вернет вещам прежнюю белоснежность.

Первый способ

По словам эксперта, для начала белые вещи нужно отправить в барабан. Желательно, чтобы он был заполнен хотя бы на 2/3. Затем в отсек для порошка следует добавить:

  • пищевую соду – 0,5 чайной ложки;
  • гидроперит – 2 измельченные таблетки;
  • стиральный порошок – 1 столовую ложку.

Запустить стирку в режиме "блузы/рубашки" на 1 час при 60 градусах. В таком режиме отлично отстирываются все белые вещи. По завершении стирки вся серость, желтизна и пятна исчезнут без следа. Результат приятно удивит.

Второй способ

Чтобы выбелить вещи из деликатной ткани или с принтом, которые нельзя подвергать машинной стирке, следует смешать в тазу:

  • гидроперит – 2 измельченные таблетки;
  • пищевую соду – 2 столовые ложки;
  • стиральный порошок – 1 столовую ложку;
  • горячую воду температурой 60 градусов – 1 кружку или 450 миллилитров.

Все размешать и замочить в полученном растворе проблемные участки буквально на 10 минут. Вещи побелеют прямо на глазах. Останется их хорошо постирать и прополоскать.

Ранее мы сообщали, как еще можно отстирать белые вещи.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
