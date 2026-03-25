Городовой / Вопросы о Петербурге / Когда в 2026 году пройдет мотовыставка в «Севкабель Порт»?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно Полезное
Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки Город
Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает Полезное
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды Полезное
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Когда в 2026 году пройдет мотовыставка в «Севкабель Порт»?

Опубликовано: 25 марта 2026 13:35
 Проверено редакцией
мотоцикл
Global Look Press/Victor Lisitsyn/
XV Петербургский международный мотосалон IMIS-2026С пройдет с 24 по 26 апреля 2026 года в пространстве «Севкабель Порт». 

С 24 по 26 апреля 2026 года в пространстве «Севкабель Порт» (Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40) пройдёт XV Петербургский международный мотосалон IMIS-2026 — старейшая мотовыставка России. В 2026 году мероприятие впервые выходит за рамки традиционной выставки и форума, превращаясь в масштабный мотофестиваль с вечерней программой, концертами и открытой площадкой у Невы.

Что ждёт посетителей

IMIS-2026 объединит четыре площадки:

«УКТ» — кастом-шоу «МотоСмотр». Здесь представят авторские мотоциклы ручной сборки от российских и зарубежных мастеров. Посетители смогут проголосовать за любимый байк, а по результатам общественного голосования определят «Лучший мотоцикл» по версии IMIS-2026. Победителю вручат переходящий Кубок.

«Цех» — выставка IMIS EXPO. На площади более 4000 м² разместятся стенды ведущих компаний и брендов. Гости увидят новые модели мотоциклов сезона 2026, экипировку, аксессуары, запчасти, тюнинг, масла и другие сопутствующие товары. Отдельные стенды будут посвящены квадроциклам, багги и вездеходам.

«Вольт» — международный форум «Мотосаммит». В программе — конференции, мастер-классы, выступления тревел-блогеров, презентации туристической мото- и внедорожной техники. Одна из ключевых тем — мототуризм, развитие межрегиональных и международных связей. Также пройдёт V Конференция Российско-Китайского Мотосоюза.

Открытая фестивальная площадка с видом на Неву. Здесь с 11:00 до 23:00 будут проходить:

  • экстрим-шоу «Эволюция» с головокружительными трюками на мотоциклах от ведущих спортсменов и каскадёров России;
  • выступления музыкантов и артистов на главной сцене;
  • детский городок с развлекательной программой;
  • масштабный фудкорт от лучших баров и ресторанов города;
  • кулинарный конкурс кухонь России и мира в рамках «Мотосаммита»;
  • вечерние концерты хедлайнеров (имена пока держатся в секрете).

Совпадение с открытием мотосезона

Даты IMIS-2026 совпадают с традиционным открытием мотосезона в Петербурге. В последнюю субботу апреля (25 апреля) состоится масштабный общегородской мотопарад, который финиширует на территории фестиваля. На финишной площадке запланированы различные соревнования и показательные выступления от мотодвижения Петербурга, а кульминацией станет вечерний шоу-концерт.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью