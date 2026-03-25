Петербург растёт: 5,6 млн жителей и демографический подъём

Население Санкт-Петербурга достигло 5,6 миллиона жителей, сообщила омбудсмен по правам человека Светлана Агапитова. В 2025 году число многодетных семей выросло до 65,3 тысячи, а количество родившихся детей увеличилось на 2 тысячи.
Смертность снизилась на 4,5 тысячи, хотя превышение числа умерших над рожденными сохраняется, отметила она.
В городе зарегистрировали 53 тысячи браков, из которых около 20 тысяч пар приехали в Петербург исключительно для свадьбы; разводов, напротив, стало меньше — на 3,5 тысячи.
Агапитова также рассказала об абортах: их было около 3 тысяч, причем наиболее тревожны случаи, когда женщины отказываются от первой беременности.
В 700 ситуациях психологам удалось переубедить женщин; омбудсмен настаивает на доступности такой помощи на всех этапах и введении должностей психологов в роддомах.