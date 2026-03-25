Рассаде томатов на Растущую Луну - важнее фитолампы: 1 ложка в воду - и стебли станут толще палки

Важная подкормка молодых томатов на Растущую Луну

Крахмал — привычный продукт на любой кухне, но мало кто знает, что он может стать отличным помощником для огородников. Этот натуральный компонент служит не только стимулятором роста растений, но и помогает укрепить их иммунитет, а также защищает от некоторых заболеваний.

Особенно полезен крахмальный раствор для рассады томатов, которая нуждается в регулярных подкормках на протяжении всего периода развития, считает опытный агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Вместо покупных удобрений многие предпочитают использовать домашние средства и крахмал — один из самых доступных и эффективных вариантов.

Польза крахмала для рассады

Он способствует активному развитию полезных микроорганизмов в почве, что положительно сказывается на здоровье растений, улучшает их приживаемость после пересадки, а также стимулирует цветение и образование плодов.

Приготовление питательной смеси

Чтобы приготовить эффективное удобрение, понадобится всего несколько ингредиентов: чайная ложка крахмала, литр воды и немного меда. Мед послужит дополнительным источником энергии для растений. Сначала крахмал растворите в холодной воде, затем добавьте горячую воду и тщательно размешайте до получения однородной жидкой кашицы. После остывания в раствор добавьте мед.

Такое удобрение рекомендуется применять каждые две-три недели, чтобы обеспечить молодые растения необходимыми питательными веществами. Помимо эффективности, этот способ подкормки безопасен для людей и домашних животных, экономичен и отлично подходит для тех, кто придерживается принципов органического земледелия.

Личный опыт дачников

"При выращивании рассады никогда не использую "химию". Я против этого! Вместо магазинных удобрений под рукой всегда имею домашние аналоги. Крахмал и мед - одни из таких. Результаты подкормки будут видны уже через пару дней. Стебли станут толще, а листья зеленее", - поделилась Ольга из Сыктывкара.

