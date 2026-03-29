Замешиваю яйца с зеленью — и получаю ПП-вафли: готовятся за пять минут, а вкусные до ужаса
Замешиваю яйца с зеленью — и получаю ПП-вафли: готовятся за пять минут, а вкусные до ужаса

Опубликовано: 29 марта 2026 14:24
 Проверено редакцией
Замешиваю яйца с зеленью — и получаю ПП-вафли: готовятся за пять минут, а вкусные до ужаса
Замешиваю яйца с зеленью — и получаю ПП-вафли: готовятся за пять минут, а вкусные до ужаса
Мягкие внутри, хрустящие снаружи.

Эти вафли с лёгкостью заменят жирные пирожки с яйцом и луком. Способом приготовления блюда поделилась автор Дзен-канала "Рецепты лайт".

Ингредиенты

яйца — 2 шт., греческий йогурт — 130 г, нутовая или цельнозерновая мука — 50 г, соль — 1/3 ч. л., разрыхлитель — 4 г, варёные яйца — 2 шт., зелень (лук, укроп) — 35 г

Приготовление

Сначала я отвариваю яйца для начинки, остужаю их и нарезаю небольшими кубиками. Зелёный лук и укроп мелко рублю.

В миске смешиваю сырые яйца, йогурт и соль. Добавляю муку с разрыхлителем и перемешиваю до однородности.

Затем добавляю в тесто нарезанные яйца и зелень, снова всё хорошо перемешиваю.

Разогреваю вафельницу, слегка смазываю панели маслом. Выкладываю примерно по столовой ложке теста и готовлю около 3-6 минут в зависимости от прибора.

Подаю сразу, пока они тёплые.

Примерное время приготовления: 10 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить настоящее кимчи дома.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
