Замешиваю яйца с зеленью — и получаю ПП-вафли: готовятся за пять минут, а вкусные до ужаса

Эти вафли с лёгкостью заменят жирные пирожки с яйцом и луком. Способом приготовления блюда поделилась автор Дзен-канала "Рецепты лайт".
Ингредиенты
яйца — 2 шт., греческий йогурт — 130 г, нутовая или цельнозерновая мука — 50 г, соль — 1/3 ч. л., разрыхлитель — 4 г, варёные яйца — 2 шт., зелень (лук, укроп) — 35 г
Приготовление
Сначала я отвариваю яйца для начинки, остужаю их и нарезаю небольшими кубиками. Зелёный лук и укроп мелко рублю.
В миске смешиваю сырые яйца, йогурт и соль. Добавляю муку с разрыхлителем и перемешиваю до однородности.
Затем добавляю в тесто нарезанные яйца и зелень, снова всё хорошо перемешиваю.
Разогреваю вафельницу, слегка смазываю панели маслом. Выкладываю примерно по столовой ложке теста и готовлю около 3-6 минут в зависимости от прибора.
Подаю сразу, пока они тёплые.
Примерное время приготовления: 10 минут
