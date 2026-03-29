Вы всегда использовали скорлупу в огороде неправильно: И от подкормки не было толку

Совет для каждого дачника по подкормке растений.

Подкормка яичной скорлупой - одна из важных на даче. Она способна обеспечить растения необходимым кальцием. Но не каждый дачник знает, как приготовить её верно. Многие просто раскидывают скорлупу по огороду и совершают тем самым большую ошибку.

На канале "Дача, сад и огород" рассказывают, как необходимо готовить подкормку из яичной скорлупы, чтобы полезное вещество перешло в форму, доступную растениям.

Рассмотрим верный алгоритм приготовления подкормки, ничего сложного в нём нет, но запомнить последовательность действий стоит.

Нам понадобится скорлупа 10 куриных яиц среднего размера. Складываем её в литровую банку и добавляем 2 стакана 9% столового уксуса. Если скорлупа не помещается в банку, её необходимо разломить на более мелкие части.

После того, как залили скорлупу уксусом, начнётся реакция с образованием пены. Так и должно быть, пугаться процесса не стоит, это значит, что вы всё делаете правильно.

Настаиваем минимально сутки, но можно и дольше. Таким образом у нас получится раствор ацетата кальция, который отлично усваивается корнями растений.

Для приготовления состава для полива 1 столовую ложку полученного средства нужно развести в литре чистой воды. Перемешали, и состав готов, можно поливать им растения под корень. Теперь они получат достаточное количество доступного для усвоения кальция.

Стоит отметить, что в чистом виде использовать средство не стоит, вы просто сожжете корни растений, в итоге выйдет не польза, а сплошной вред.

Поливать полученным разбавленным составом можно томаты, огурцы, перцы, баклажаны и другие растения. Вносить полезный полив достаточно 1 раз в 2 недели, так вы полностью восполните дефицит растений в кальции.

