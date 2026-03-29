Беру 2 свеклы и жареный лук: винегрет и рядом не стоял – не салат, а фантастика
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Трипсы сгорят в аду: Устраиваю им душ и совершаю ещё 3 действия Полезное
А вы знали, как приготовить мороженое за 1 минуту? Взбиваем 3 продукта - и готово Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Беру 2 свеклы и жареный лук: винегрет и рядом не стоял – не салат, а фантастика

Опубликовано: 29 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
legion-media
Рецепт салата со свеклой и жареным луком

Салаты со свеклой любят многие, поскольку корнеплод не только очень вкусный, но и полезный. Но если привычный винегрет уже приелся, самое время разнообразить меню.

Приготовьте оригинальный салат с добавлением жареного лука. Это простое сочетание ингредиентов раскрывается совершенно по-новому.

Ингредиенты:

  • репчатый лук - 4 шт.;
  • маринованные огурцы - 3 шт.;
  • зеленый горошек (консервированный или свежемороженый) - 200 г;
  • вареная свекла - 2 шт.;
  • укроп - 1/2 пучка;
  • соль, перец - по вкусу;
  • растительное масло - 2 ст. л.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости и золотистого оттенка. Огурцы натрите на крупной терке, после чего тщательно отожмите руками лишний рассол.

Добавьте их к луку, увеличьте огонь и готовьте, помешивая, еще 5 минут. Всыпьте в сковороду зеленый горошек, перемешайте. Свеклу нарежьте брусочками, выложите к остальным овощам. Добавьте мелко рубленый укроп, соль и перец. Перемешайте и сразу снимите с огня.

Салат очень вкусный как в теплом виде сразу после приготовления, так и в качестве холодной закуски. Перед подачей можно украсить грецкими орехами или кунжутом. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" поделился рецептом вкусного кекса на творожном тесте.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью