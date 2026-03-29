Беру 2 свеклы и жареный лук: винегрет и рядом не стоял – не салат, а фантастика

Салаты со свеклой любят многие, поскольку корнеплод не только очень вкусный, но и полезный. Но если привычный винегрет уже приелся, самое время разнообразить меню.
Приготовьте оригинальный салат с добавлением жареного лука. Это простое сочетание ингредиентов раскрывается совершенно по-новому.
Ингредиенты:
- репчатый лук - 4 шт.;
- маринованные огурцы - 3 шт.;
- зеленый горошек (консервированный или свежемороженый) - 200 г;
- вареная свекла - 2 шт.;
- укроп - 1/2 пучка;
- соль, перец - по вкусу;
- растительное масло - 2 ст. л.
Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости и золотистого оттенка. Огурцы натрите на крупной терке, после чего тщательно отожмите руками лишний рассол.
Добавьте их к луку, увеличьте огонь и готовьте, помешивая, еще 5 минут. Всыпьте в сковороду зеленый горошек, перемешайте. Свеклу нарежьте брусочками, выложите к остальным овощам. Добавьте мелко рубленый укроп, соль и перец. Перемешайте и сразу снимите с огня.
Салат очень вкусный как в теплом виде сразу после приготовления, так и в качестве холодной закуски. Перед подачей можно украсить грецкими орехами или кунжутом. Приятного аппетита!
