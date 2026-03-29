Когда дома есть творог и сахар: Готовлю самый нереальный кекс за 30 минут

Приготовление вкусного кекса - не такое сложное дело, как можно подумать. Просто замешать тесто и поставить в духовку - десерт будет готов за 30 минут.
Способ приготовления простой выпечки на творожном тесте описывают на канале "Простые рецепты". Стоит себе его сохранить.
Для приготовления простого творожного кекса необходимо взять такие продукты:
- 3 яйца;
- 200 г сахара;
- 300 г творога;
- 1 щепоть ванилина;
- 110 г сливочного масла;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 150 г муки.
Способ приготовления вкусного кекса по шагам
- Подготовим глубокую посуду. В неё необходимо вбить сырые яйца, добавить ванилин и сахар, хорошенько взбить, пока не появится пена.
- Затем добавить творог и вымешать, добиваясь максимальной однородности.
- Масло заранее достать из холодильника, оно должно стать мягким. Вмешать его в творог.
- Муку предварительно просеять вместе с разрыхлителем. Так вы добавите в неё воздуха, тесто получится более пышным и невесомым.
- В творожную массу постепенно вмешивать муку, пока не получится густое однородное тесто.
- Форму для выпекания смажем сливочным маслом, выложим в неё тесто и разровняем его верх лопаткой.
- Отправим форму в духовой шкаф, который разогрели до 180 градусов.
- Готовить кекс будем 30-40 минут, пока не пропечётся, проверить можно деревянной шпажкой.
Готовый кекс остудить, вытащить из формы и нарезать на порционные куски. Подать его можно, посыпав сахарной пудрой. Вкусный простой десерт всего за 30 минут.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить простую закуску с сельдью.