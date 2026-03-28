Простая, но до чего вкусная: закуска из селёдки и трёх ингредиентов за 5 минут

Рецептом закуски, которая особенно хорошо подходит к горячей картошке, поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".
Ингредиенты
селёдка (филе) — 100 г, яйца варёные — 2 шт., лук — 30 г, укроп — по вкусу, сметана — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я нарезаю филе селёдки кусочками среднего размера, не слишком мелко, чтобы они сохраняли форму.
Варёные яйца режу немного крупнее, чем обычно для салатов — так вкус ощущается ярче.
Лук нарезаю тонкими полукольцами. Чаще беру красный, он мягче, но подойдёт и обычный репчатый.
Укроп мелко рублю. Все ингредиенты перекладываю в миску.
Добавляю сметану, соль и перец, затем аккуратно перемешиваю.
Примерное время приготовления: 5 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить вкусные котлеты из овсянки.