Никто не понимает, что эти котлеты из овсянки: на вкус как мясные, а готовятся на раз-два

Несмотря на простые ингредиенты, вкус этих котлет получается насыщенным. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Кулинарные и дачные хитрости".
Ингредиенты
овсяные хлопья — 1 стакан, картофель — 1-2 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2-3 зубчика, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Сначала я заливаю овсяные хлопья кипятком и оставляю набухать. Быстрым хлопьям достаточно 15 минут, обычным — около 30.
Пока овсянка настаивается, измельчаю лук и чеснок — чаще всего в блендере, но можно и на тёрке. Картофель натираю на мелкой тёрке и обязательно оставляю сок — он поможет массе лучше держаться.
Когда овсянка готова, соединяю её с луком, чесноком и картофелем. Добавляю соль и перец, хорошо перемешиваю и оставляю ещё на 10 минут, чтобы масса стала плотнее.
Смачиваю руки холодной водой и формирую котлеты — делаю их овальными, как классические. Разогреваю сковороду с растительным маслом и жарю на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы котлеты прожарились внутри и не подгорели снаружи.
Примерное время приготовления: 40 минут
