Когда гости явились без приглашения: готовлю самый простой торт без выпечки

Приготовление десерта - это не всегда долго и сложно. Расскажем, как готовить самый простой торт без выпечки, духовку включать не придётся, тесто для коржей месить - тоже.
Для приготовления торта берём следующие продукты:
- 400 г крекеров;
- 1 банку варёной сгущёнки;
- 100 г сливочного масла;
- 300 г жирной сметаны.
Приготовление торта по шагам
- Крекеры берём максимально мелкие, отлично подходят "рыбки" или "калейдоскоп", они быстро пропитываются кремом, торт даже настаивать не придётся, можно будет сразу подать на стол.
- Приготовим крем. Для этого сливочное масло заранее вытащим из холодильника, так будет проще его взбивать.
- К маслу добавим сгущёнку и взобьём миксером, должна получиться густая кремовая однородная масса.
- Добавим холодную сметану. Чем она гуще и жирнее, тем более сливочным получится торт.
- Взобьём крем, чтобы он получился густым и воздушным.
- Выложим в ёмкость с кремом крекеры и тщательно перемешаем, чтобы каждый кусочек печенья был покрыт кремом. Если крекер крупный, его можно сначала наломать на кусочки.
- Выкладываем массу в разъёмную форму и тщательно трамбуем ложкой или кулинарной лопаткой.
- Если десерт надо подать к столу быстро, то можно сразу накладывать его на тарелки.
- А если есть возможность подождать, то лучше дать ему пропитаться в холодильнике, так торт получится максимально вкусным и сочным.
