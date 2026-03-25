Новости по теме
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Когда гости явились без приглашения: готовлю самый простой торт без выпечки

Опубликовано: 25 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления вкусного десерта.

Приготовление десерта - это не всегда долго и сложно. Расскажем, как готовить самый простой торт без выпечки, духовку включать не придётся, тесто для коржей месить - тоже.

На канале "Простые рецепты" рассказывают, как приготовить вкусный торт из минимального количества ингредиентов, сохраняйте себе вариант приготовления.

Для приготовления торта берём следующие продукты:

  • 400 г крекеров;
  • 1 банку варёной сгущёнки;
  • 100 г сливочного масла;
  • 300 г жирной сметаны.

Приготовление торта по шагам

  1. Крекеры берём максимально мелкие, отлично подходят "рыбки" или "калейдоскоп", они быстро пропитываются кремом, торт даже настаивать не придётся, можно будет сразу подать на стол.
  2. Приготовим крем. Для этого сливочное масло заранее вытащим из холодильника, так будет проще его взбивать.
  3. К маслу добавим сгущёнку и взобьём миксером, должна получиться густая кремовая однородная масса.
  4. Добавим холодную сметану. Чем она гуще и жирнее, тем более сливочным получится торт.
  5. Взобьём крем, чтобы он получился густым и воздушным.
  6. Выложим в ёмкость с кремом крекеры и тщательно перемешаем, чтобы каждый кусочек печенья был покрыт кремом. Если крекер крупный, его можно сначала наломать на кусочки.
  7. Выкладываем массу в разъёмную форму и тщательно трамбуем ложкой или кулинарной лопаткой.
  8. Если десерт надо подать к столу быстро, то можно сразу накладывать его на тарелки.
  9. А если есть возможность подождать, то лучше дать ему пропитаться в холодильнике, так торт получится максимально вкусным и сочным.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусный салат "Лисичка", точно понравится вам и вашим гостям.

Автор:
Марина Котова
