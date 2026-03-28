Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В 2026 году сажаю 1 сорт – и все соседи одарены кабачками: плоды до 1 кг, мякоть плотная, а кожица нежная

Опубликовано: 28 марта 2026 19:16
 Проверено редакцией
legion-media
Не сорт, а какое-то чудо-чудное

Кабачок является наиболее распространенной овощной культурой, активно раздаваемой соседям и родственникам в период сбора урожая. Его основные характеристики – это быстрый рост, неприхотливость и высокая витаминная ценность.

Гибридный сорт «Тарзан» отечественной селекции относится к раннеспелым. Сбор первого урожая возможен уже через полтора месяца после появления всходов.

Плоды цилиндрической формы, светло-зеленого цвета, достигают длины до 20 сантиметров и массы от 600 граммов до 1 килограмма. Плотная и нежная мякоть обеспечивает универсальность использования данного сорта как в свежих салатах, так и в различных кулинарных блюдах, таких как запеканки и рагу.

Урожайность гибрида также заслуживает внимания. При минимальном уходе с одного куста можно получить до 7 килограммов плодов.

Опыление кабачков осуществляется муравьями. В связи с этим, при обнаружении насекомых на грядках не рекомендуется удалять их с участка, – рассказала агроном Ксения Давыдова.

Ранее мы рассказали, какой многолетник защитит участок от клещей.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью