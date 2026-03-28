В 2026 году сажаю 1 сорт – и все соседи одарены кабачками: плоды до 1 кг, мякоть плотная, а кожица нежная

Кабачок является наиболее распространенной овощной культурой, активно раздаваемой соседям и родственникам в период сбора урожая. Его основные характеристики – это быстрый рост, неприхотливость и высокая витаминная ценность.
Гибридный сорт «Тарзан» отечественной селекции относится к раннеспелым. Сбор первого урожая возможен уже через полтора месяца после появления всходов.
Плоды цилиндрической формы, светло-зеленого цвета, достигают длины до 20 сантиметров и массы от 600 граммов до 1 килограмма. Плотная и нежная мякоть обеспечивает универсальность использования данного сорта как в свежих салатах, так и в различных кулинарных блюдах, таких как запеканки и рагу.
Урожайность гибрида также заслуживает внимания. При минимальном уходе с одного куста можно получить до 7 килограммов плодов.
Опыление кабачков осуществляется муравьями. В связи с этим, при обнаружении насекомых на грядках не рекомендуется удалять их с участка, – рассказала агроном Ксения Давыдова.
