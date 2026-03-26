Готовлю настоящее кимчи дома: самый простой рецепт из доступных продуктов

Это кимчи получается ярким, острым и очень ароматным.

Я готовлю кимчи заранее — в процессе ферментации вкус становится более выраженным и насыщенным. Такой вариант отлично подходит как для повседневного рациона, так и в качестве закуски. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Корейская куня проще простого плюс".

Ингредиенты

пекинская капуста — 2 кочана (4–6 кг), соль крупная — 500 г, вода — 500 + 150 мл, мука пшеничная или рисовая — 1/2 стакана, острый красный перец — 1 стакан, сахар — 2 ст. л., соль — 1 ст. л., чёрный перец — 1 ст. л., рыбный соус — 1-3 ст. л., редька — 250 г, морковь — 100 г, зелёный лук — 1 пучок, репчатый лук — 100 г, чеснок — 8-10 зубчиков, имбирь — 80 г

Приготовление

Сначала я подготавливаю капусту: удаляю верхние листья и разрезаю кочаны вдоль на половинки или четвертинки. В воде растворяю соль и заливаю капусту так, чтобы она была полностью покрыта. Сверху ставлю небольшой гнёт и оставляю на 1-2 суток.

После засолки промываю капусту в холодной воде и даю стечь лишней жидкости.

Далее готовлю основу для заправки: нагреваю воду, отдельно размешиваю муку в воде и вливаю в кастрюлю. Постоянно помешиваю до загустения, затем снимаю с огня. В горячую массу добавляю острый перец, сахар и соль, перемешиваю и даю полностью остыть.

Параллельно нарезаю овощи: редьку и морковь — соломкой, зелёный лук — крупно. Лук, чеснок и имбирь измельчаю до пасты и смешиваю с овощами. Добавляю остывшую перечную основу, чёрный перец и рыбный соус, регулируя его количество по вкусу.

Полученной смесью тщательно промазываю каждый лист капусты, особенно у основания. Плотно укладываю капусту в ёмкость, прижимаю и оставляю для выделения сока. Для быстрой ферментации держу кимчи при комнатной температуре 3-4 дня, затем убираю в холодильник.

Примерное время приготовления: 30-40 минут активного времени + 1-2 дня на засолку + 3-4 дня на ферментацию

Ранее мы писали о том, как приготовить тыквенный суп с имбирём.