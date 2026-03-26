Пряная вкуснятина – готовлю шикарный тыквенный суп с имбирем: так вкусно, что можно ложку проглотить

Представляем вашему вниманию рецепт питательного и согревающего тыквенного супа с имбирем, который, несомненно, придется по вкусу широкой аудитории. Данный рецепт отличается простотой исполнения и доступен даже для начинающих кулинаров.
Ингредиенты:
- Тыква – 800 г;
- Вода – 500 мл;
- Имбирь – 30 г;
- Лук репчатый – 1 шт.;
- Чеснок – 2-4 зубчика;
- Масло сливочное – 2 ст. л.;
- Соль, специи – по вкусу.
Инструкция по приготовлению:
1. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Поместите в кастрюлю с толстым дном.
2. Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте и добавьте к тыкве.
3. Залейте овощи водой, доведите до кипения, посолите и варите до полной готовности.
4. Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло в бульон. Перед подачей блюдо можно украсить кунжутом или свежей петрушкой для придания дополнительного аромата и эстетической привлекательности. Суп готов к подаче. Приятного аппетита.
