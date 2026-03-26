Пряная вкуснятина – готовлю шикарный тыквенный суп с имбирем: так вкусно, что можно ложку проглотить
Пряная вкуснятина – готовлю шикарный тыквенный суп с имбирем: так вкусно, что можно ложку проглотить

Опубликовано: 26 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Пряный тыквенный суп, который готовится проще простого

Представляем вашему вниманию рецепт питательного и согревающего тыквенного супа с имбирем, который, несомненно, придется по вкусу широкой аудитории. Данный рецепт отличается простотой исполнения и доступен даже для начинающих кулинаров.

Ингредиенты:

  • Тыква – 800 г;
  • Вода – 500 мл;
  • Имбирь – 30 г;
  • Лук репчатый – 1 шт.;
  • Чеснок – 2-4 зубчика;
  • Масло сливочное – 2 ст. л.;
  • Соль, специи – по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

1. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Поместите в кастрюлю с толстым дном.

2. Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте и добавьте к тыкве.

3. Залейте овощи водой, доведите до кипения, посолите и варите до полной готовности.

4. Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло в бульон. Перед подачей блюдо можно украсить кунжутом или свежей петрушкой для придания дополнительного аромата и эстетической привлекательности. Суп готов к подаче. Приятного аппетита.

Ранее мы рассказали, как испечь ПП-медовик.

Ксения Сафрыгина
