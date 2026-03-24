Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса

Ни одно торжество не обходится без этого знаменитого торта, который готовят на дни рождения, юбилеи, годовщины и просто без особого повода. Речь идет о знаменитом "Медовике". Естественно, если готовить его по классическому рецепту, то он получится очень калорийным. Мы предлагаем вам приготовить ПП-торт.
Список ингредиентов:
- Яйцо — 2 шт;
- Мёд — 60 гр;
- Масло (сливочное или кокосовое) — 30 гр;
- Творог мягкий — 70 гр;
- Мука рисовая — 90 гр;
- Разрыхлитель — 5 гр.
- Сметана — 100 гр.
1. В первую очередь необходимо взбить два яйца и добавить творог. Затем следует растопить масло и мед, после чего влить полученную смесь и тщательно перемешать.
2. Далее добавляются мука и разрыхлитель. Тесто выливается на пергаментную бумагу, равномерно распределяется в форме круга или прямоугольника и выпекается в предварительно разогретой духовке при температуре 180 °C в течение приблизительно 10 минут.
3. После этого получившийся корж разрезается на 4 части. Коржи промазываются сметаной.
4. Торт собирается слоями и убирается на 2 часа. По желанию возможно украшение ягодами. Приятного чаепития!
