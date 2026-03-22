Секретный ингредиент в фарш – и котлеты станут верхом кулинарного искусства: сочные и нежные

Домашние котлеты традиционно пользуются высокой популярностью. В этом рецепте мы расскажем метод приготовления сочных и ароматных котлет с изысканным вкусом, которые, несомненно, придутся по нраву как членам семьи, так и гостям.
Ингредиенты:
- Куриное мясо — 600 г;
- картофель — 1 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- лук — 2 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — 3 ст.л.
Для достижения идеальной сочности рекомендуется использовать смесь двух видов мяса. В нашем случае это будет куриное филе и свинина. Мясо необходимо измельчить, используя мясорубку или блендер.
Помидоры следует очистить от кожуры и также измельчить в блендере. Лук и картофель нарезать и пропустить через мясорубку.
Полученный фарш приправить солью и перцем. Для придания пикантности можно добавить небольшое количество красного перца.
Сформируйте котлеты влажными руками. Обжаривайте их на хорошо разогретой сковороде до образования золотистой корочки, регулярно переворачивая. Затем уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до готовности. Приятного аппетита!
