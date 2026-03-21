Беру ложку и желатин – получаю не яйцо, а произведение искусства: от золотого блеска глаз не отвести
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Беру ложку и желатин – получаю не яйцо, а произведение искусства: от золотого блеска глаз не отвести

Опубликовано: 21 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Беру ложку и желатин – получаю не яйцо, а произведение искусства: от золотого блеска глаз не отвести
Беру ложку и желатин – получаю не яйцо, а произведение искусства: от золотого блеска глаз не отвести
Городовой ру
Золотые яйца на Пасху

Утро Пасхи традиционно начинается с праздничного завтрака. Яркие крашеные яйца служат основным украшением стола и символом этого светлого праздника.

Хозяйки заблаговременно красят яйца, стараясь сделать их необычными и нарядными. Делимся рецептом, благодаря которому ваши яйца станут настоящим произведением искусства.

Рекомендуется заранее достать яйца из холодильника, чтобы они достигли комнатной температуры перед началом варки.

Скорлупу следует тщательно промыть и обработать раствором хозяйственного мыла. Для снижения риска растрескивания скорлупы при варке рекомендуется добавлять одну столовую ложку соли на каждые два литра воды.

Для окрашивания потребуется поталь — художественный материал, имитирующий сусальное золото, который можно приобрести в специализированных магазинах для рукоделия.

Сваренное яйцо следует смазать желатином, а затем обернуть поталью, прикладывая к скорлупе неблестящую сторону материала.

Аккуратно вотрите материал ложкой в поверхность скорлупы, обеспечивая равномерное распределение. Удалите излишки потали. В результате на скорлупе проявятся изящные золотистые узоры.

Ранее мы рассказали, как сделать малахитовые яйца на Пасху.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью