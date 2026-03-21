Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

10 мл в воду – и клещи уползут от вас на 1 километр: надежное средство из СССР – работает в разы мощнее любых репеллентов

Опубликовано: 21 марта 2026 11:34
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как защититься от клещей 

Весна уже вступила в свои права во многих российских регионах, и вот-вот откроется сезон отдыха на природе и прогулок в парке. Но как раз именно там обитают клещи. Как избежать неприятной встречи, объяснил автор блога "Рыболовы Охотники Грибники" (18+).

Рецепт мощного состава из СССР

По словам эксперта, защитить от клещей лучше всяких репеллентов способен старый и мощный состав, который пользовался популярностью еще в эпоху СССР. Для его приготовления потребуется:

  • яблочный или столовый уксус – 50 миллилитров;
  • жидкое мыло – 10 миллилитров;
  • мазь-масло "Звездочка" – на кончике ножа;
  • вода – 1 стакан.

Все взболтать до однородности в емкости с закрывающейся крышкой. Обильно нанести получившийся состав на открытые участки тела перед выходом на прогулку, в лес или на рыбалку.

Клещи просто не выносят резкий запах уксуса и ядреной "Звездочки", а потому отползут от вас за 1 километр.

Альтернативный вариант защиты от клещей

Если у вас нет "Звездочки", то можно смешать 5 граммов ванилина и 0,5 литра воды. Довести раствор до кипения, остудить, перелить в пульверизатор и опрыскать одежду и обувь. Запах ванили отпугнет клещей.

Однако по возвращении домой лучше перестраховаться и внимательно осмотреть одежду, обувь и тело на предмет присутствия клещей. Особое внимние следует уделить подмышкам, груди и ягодицам. Ведь кровопийцы предпочитают мягкие и скрытые места.

Ранее мы поделились еще одним эффективным способом защиты от клещей.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 9
🙏 7
😹 1
🙀 2
😿 1
Поделитесь новостью