50 мл в воду – и ни один клещ не вопьется: мощная защита от вредителя найдена – лайфхак

Сезон отдыха на природе, дачных работ и прогулок по паркам не за горами. Ведь весна активно вступает в свои права, а вместе с этим просыпаются и клещи. Как избежать встречи с ними, рассказала эксперт по домоводству Елена Матвеева.
Готовим защитный раствор
Чтобы ни один клещ не присосался, необходимо смешать 50 миллилитров муравьиного спирта и 100 миллилитров воды. Перелить полученный раствор в пульверизатор, хорошо взболтать и опрыскать одежду и обувь. Распылять состав важно аккуратно: он обладает довольно едким запахом. Но опасаться не стоит: на одежде и обуви пятен не останется.
Периодически обработку важно повторять: буквально 1 раз в 3 часа. Так раствор на одежде не утратит своих свойств, и защита не ослабнет.
Животных брызгать раствором муравьиного спирта не стоит. Так как они любят себя облизывать. Не нужно, чтобы состав попадал внутрь.
Как это работает
Клещи не переносят едкого запаха муравьиного спирта и постараются обойти вас стороной. Но в любом случае по возвращении домой нужно внимательно осмотреть вещи и тело на предмет клещей. Отдельное внимание при этом следует уделить мягким участкам, включая подмышечные впадины и ягодицы.
Как защитить от клещей дачный участок
Чтобы вывести клещей с дачного участка, достаточно посеять под забором, на газоне и вдоль дорожек перетрум. Он выделяет пиретрины, которые отпугивают комаров и клещей. Их станет гораздо меньше, как только цветок разрастется.
