Проехать 150-200 км без генератора — реально: как выжать максимум из аккумулятора
Проехать 150-200 км без генератора — реально: как выжать максимум из аккумулятора

Опубликовано: 5 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Выход из строя генератора почти всегда происходит внезапно.

При грамотных действиях даже на сломанном генераторе можно доехать до сервиса своим ходом. Об этом рассказал автор Дзен-канала AkerMehanik.

Сколько можно проехать

На полностью заряженном аккумуляторе автомобиль может проехать примерно 100-150 км. С современными AGM-батареями — до 200 км. Всё зависит от состояния АКБ и вашего стиля езды.

Главное правило — не тратить лишнюю энергию

Каждый лишний потребитель сокращает запас хода. Ваша задача — снизить затраты электричества:

  • Выключите музыку, климат, подогревы
  • Днём отключите фары и ходовые огни (если возможно)
  • Не используйте лишнюю электронику

Не глушите двигатель

Самый большой расход энергии — при запуске. Если заглушите мотор, есть риск уже не завестись. Лучше доехать без остановок.

Двигайтесь плавно

Резкие разгоны и торможения "съедают" заряд. Оптимально ехать около 70-90 км/ч и держать обороты чуть выше 2000.

Особенности моторов

  • Старые дизели могут ехать дольше — им почти не нужна электроника
  • Бензиновые моторы тратят больше энергии из-за системы зажигания

Автор:
Александр Асташкин
