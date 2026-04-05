Проехать 150-200 км без генератора — реально: как выжать максимум из аккумулятора

При грамотных действиях даже на сломанном генераторе можно доехать до сервиса своим ходом. Об этом рассказал автор Дзен-канала AkerMehanik.
Сколько можно проехать
На полностью заряженном аккумуляторе автомобиль может проехать примерно 100-150 км. С современными AGM-батареями — до 200 км. Всё зависит от состояния АКБ и вашего стиля езды.
Главное правило — не тратить лишнюю энергию
Каждый лишний потребитель сокращает запас хода. Ваша задача — снизить затраты электричества:
- Выключите музыку, климат, подогревы
- Днём отключите фары и ходовые огни (если возможно)
- Не используйте лишнюю электронику
Не глушите двигатель
Самый большой расход энергии — при запуске. Если заглушите мотор, есть риск уже не завестись. Лучше доехать без остановок.
Двигайтесь плавно
Резкие разгоны и торможения "съедают" заряд. Оптимально ехать около 70-90 км/ч и держать обороты чуть выше 2000.
Особенности моторов
- Старые дизели могут ехать дольше — им почти не нужна электроника
- Бензиновые моторы тратят больше энергии из-за системы зажигания
