Эти симптомы игнорируют 90% водителей — а потом платят за ремонт: 5 скрытых признаков умирающей подвески
Эти симптомы игнорируют 90% водителей — а потом платят за ремонт: 5 скрытых признаков умирающей подвески

Опубликовано: 4 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Legion-Media
Подвеска редко ломается внезапно — она умирает постепенно.

Опытные водители знают: машина всегда подсказывает о проблемах. Автор Дзен-канала Uremont рассказал о признаках скорой поломки подвески автомобиля.

1. "Клевки" при торможении и раскачка

Если при остановке машина сильно наклоняется вперёд или "проседает" при старте — дело не только в пружинах. Чаще виноваты амортизаторы. Они перестают сдерживать колебания, и авто начинает буквально раскачиваться.

На колее это особенно заметно: машину кидает, приходится постоянно подруливать.

2. Машина "рыскает" по дороге

Едете прямо, а авто будто живёт своей жизнью? Это тревожный сигнал. Причины могут быть в износе сайлентблоков, стоек или амортизаторов. Руль становится "ватным", реакции замедляются — управлять машиной становится опасно, особенно на скорости.

3. Увеличился расход топлива

Да, подвеска тоже влияет на расход. Изношенные элементы ухудшают контакт с дорогой, возрастает сопротивление — двигатель работает с большей нагрузкой.

4. Странное поведение на неровностях

Если машина слишком резко реагирует на ямы и кочки — подвеска уже не справляется. Комфорт пропадает, а удары ощущаются сильнее.

5. Визуальные признаки

Проверьте:
— есть ли трещины на втулках и сайлентблоках
— нет ли подтёков на амортизаторах
— не "просел" ли автомобиль с одной стороны

При возникновении подозрительных "звоночков" лучше незамедлительно обратиться в автосервис. Подвеска — сложный механизм, который требует вмешательства специалистов.

