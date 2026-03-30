Какое давление в шинах должно быть летом: повысится управляемость и снизится износ – назван идеальный параметр

Весна уже вступила в свои права, а значит сезон смены зимней резины на летнюю не за горами. При этом важным показателем для покрышек является давление воздуха в них. Ведь от него зависит расход топлива, устойчивость и безопасность на дороге, проходимость, а также износ самих шин. При этом контролировать этот параметр важно хотя бы 1 раз в месяц, особенно в теплое время года, когда воздух и дорожное полотно могут раскаляться до предела.

Каким должно быть давление в покрышках летом

Так каким же должно быть давление в шинах в летний сезон? По словам экспертов блога AutoMail (18+), в любое время года этот показатель должен находиться в диапазоне 2-2,8 атмосфер, в зависимости от модели авто. Оптимальное значение для конкретной машины автозавод указывает в проеме двери водителя или с обратной стороны лючка бензобака.

Как правило, производитель обозначает параметр для автомобиля с малой загрузкой, где сидит только водитель и пассажир, а также – с большой, когда в салоне находятся 4 человека и багаж.

Важный нюанс

Вместе с тем важно учитывать, что как только температура воздуха становится выше на 10 градусов, давление в покрышках растет на 0,1 бара. В результате, если в апреле, когда на улице было +10 градусов, автомобилист накачал шины до 2 атмосфер, то в июле, когда воздух прогреется до +40, шины окажутся перекаченными до 2,3 атмосфер.

Последствия

В результате "кочки" на дороге станут в разы ощутимее, а износ средней части протектера увеличится. Да и если такое колесо попадет в яму, заметно вырастет риск разрыва покрышки.

Вывод

Поэтому в апреле при смене резины летние шины лучше недокачать на 0,2 бара от предписанных автозаводом значений, чтобы нивелировать увеличение давления в жару.

Рекомендуемое давление в шинах для популярных моделей авто:

Lada Granta – 2,0 для передних колес и 2,2 для задних;

Lada Niva Legend – 2,1/1,9;

Lada Niva Travel – 1,9/1,9;

Lada Vesta – 2,2/2,2;

Lada Largus – 2,4/2,6;

Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta – 2,3/2,3;

Kia Sportage, Hyundai Tuscon – 2,4/2,4;

Renault Logan – 2,2/2,0;

Renault Sandero – 2,0/2,2;

Renault Duster – 2,0/2,0;

Ford Focus – 2,1/2,1;

Volkswagen Polo – 2,1/1,9;

BMW X5 – 2,2/2,3.

