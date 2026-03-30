Городовой / Полезное / Какое давление в шинах должно быть летом: повысится управляемость и снизится износ – назван идеальный параметр
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какое давление в шинах должно быть летом: повысится управляемость и снизится износ – назван идеальный параметр

Опубликовано: 30 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Какое давление в шинах должно быть летом: повысится управляемость и снизится износ – назван идеальный параметр
Какое давление в шинах должно быть летом: повысится управляемость и снизится износ – назван идеальный параметр
Legion-Media
От этого значения зависит многое 

Весна уже вступила в свои права, а значит сезон смены зимней резины на летнюю не за горами. При этом важным показателем для покрышек является давление воздуха в них. Ведь от него зависит расход топлива, устойчивость и безопасность на дороге, проходимость, а также износ самих шин. При этом контролировать этот параметр важно хотя бы 1 раз в месяц, особенно в теплое время года, когда воздух и дорожное полотно могут раскаляться до предела.

Каким должно быть давление в покрышках летом

Legion-Media
Legion-Media

Так каким же должно быть давление в шинах в летний сезон? По словам экспертов блога AutoMail (18+), в любое время года этот показатель должен находиться в диапазоне 2-2,8 атмосфер, в зависимости от модели авто. Оптимальное значение для конкретной машины автозавод указывает в проеме двери водителя или с обратной стороны лючка бензобака.

Как правило, производитель обозначает параметр для автомобиля с малой загрузкой, где сидит только водитель и пассажир, а также – с большой, когда в салоне находятся 4 человека и багаж.

Важный нюанс

Legion-Media
Legion-Media

Вместе с тем важно учитывать, что как только температура воздуха становится выше на 10 градусов, давление в покрышках растет на 0,1 бара. В результате, если в апреле, когда на улице было +10 градусов, автомобилист накачал шины до 2 атмосфер, то в июле, когда воздух прогреется до +40, шины окажутся перекаченными до 2,3 атмосфер.

Последствия

В результате "кочки" на дороге станут в разы ощутимее, а износ средней части протектера увеличится. Да и если такое колесо попадет в яму, заметно вырастет риск разрыва покрышки.

Вывод

Поэтому в апреле при смене резины летние шины лучше недокачать на 0,2 бара от предписанных автозаводом значений, чтобы нивелировать увеличение давления в жару.

Рекомендуемое давление в шинах для популярных моделей авто:

  • Lada Granta – 2,0 для передних колес и 2,2 для задних;
  • Lada Niva Legend – 2,1/1,9;
  • Lada Niva Travel – 1,9/1,9;
  • Lada Vesta – 2,2/2,2;
  • Lada Largus – 2,4/2,6;
  • Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta – 2,3/2,3;
  • Kia Sportage, Hyundai Tuscon – 2,4/2,4;
  • Renault Logan – 2,2/2,0;
  • Renault Sandero – 2,0/2,2;
  • Renault Duster – 2,0/2,0;
  • Ford Focus – 2,1/2,1;
  • Volkswagen Polo – 2,1/1,9;
  • BMW X5 – 2,2/2,3.

Ранее мы сообщали, какой автомобиль Toyota Land Cruiser выгоднее: дизельный или бензиновый.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏 3
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью