Какой Toyota Land Cruiser Prado 150 выгоднее – бензиновый или дизельный: в многолетнем споре автомобилистов поставлена точка

Сравнение бензиновой и дизельной версии в реальных условиях

Многие автомобилисты не раз задавались вопросом: какой внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150 выгоднее – с бензиновым или дизельным двигателем. Эксперты проанализировали расходы на топливо, техобслуживание, поведение автомобилей на дороге и поставили точку в многолетнем споре. Какой мотор оказался экономичнее, рассказали в профильном Дзен-канале "110КМ.ру" (18+).

По словам аналитиков, в условиях российских дорог разница между бензиновым и дизельным Toyota Land Cruiser Prado 150 проявляется особенно явно. Поэтому ее нужно учитывать при выборе внедорожника.

Особенности дизельного Prado 150

Так, многие считают, что выгоднее 3-литровый дизельный мотор, ведь расход топлива меньше, да и транспортный налог ниже. Но реальность говорит об обратном. Стоимость дизтоплива в ряде регионов гораздо выше, нежели 95-го бензина. Да и интервалы техобслуживания у "дизеля", чаще всего, короче. Ведь в условиях российских дорог и климата регламент приходится сокращать.

Также дизельный двигатель более требователен к качеству топлива, а найти хороший дизель вдали от мегаполисов бывает затруднительно. Ремонт топливной системы встанет в копеечку. Таким образом, если сложить расходы на топливо, техобслуживание и налоги, то финансовая разница на содержание бензиновой и дизельной версии Prado 150 практически улетучивается. Для тех, кто много ездит и не хочет переплачивать за лишние хлопоты, этот факт становится решающим.

Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным мотором создан, чтобы покорять бездорожье, и очень надежен на сложных участках. Но в городе и на трассе это ни к чему. После 100 километров в час "дизель" теряет прежнюю динамику и при обгоне могут возникнуть сложности: турбина добавляет тяги, но не превращает внедорожник в спорткар, а лишь придает немного гибкости.

Особенности бензинового Prado 150

Что касается 4-литрового бензинового мотора, то он проявляет легкость разгона, уверенность при обгоне и отсутствие излишних вибраций в салоне. Такой автомобиль считается более универсальным: он выручит и на бездорожье, и на трассе проявит себя как полноценный кроссовер. Для тех, кто любит динамику и тишину, бензиновая версия Toyota Land Cruiser Prado 150 подойдет больше.

Вывод

Выбор между дизельным и бензиновым вариантом Prado 150 – это не только про экономию, но и про личные предпочтения в отношении динамики и комфорта. Если вы чаще бываете в условиях бездорожья и готовы уделять пристальное внимание техобслуживанию, то "дизель" для вас. А если вы ездите в основном в городе или по трассе, цените комфорт и уверенность, то присмотритесь к бензиновому варианту Prado 150.

