Почему вы не худеете на спорте и диетах: 2 хитрости, которые будут работать против жира

Советы для эффективного похудения.

Похудение - процесс непростой. Не всегда даже при соблюдении диеты и физических нагрузок удаётся быстро сбросить вес.

На канале "Красота с умом" рассказывают, что может мешать вам сбросить вес, стоит обратить внимание на эти важные причины.

Первое, за чем стоит следить, - за отёками. Если они есть, то сбросить вес не получится, задерживающаяся в организме жидкость не даёт избавиться от ненужных килограммов. Также можно помочь организму разогнать лимфу. Вместо усиленного бега стоит сделать серию прыжков на пятках, это запустит движение лифмы в организме.

Как итог вы сможете заметить, что отёки уходят, вес начнёт снижаться. Также можно будет увидеть, что исчезает целлюлит на бёдрах и ягодицах. Кроме того уйдут мешки под глазами, лицо станет более свежим, кожа - подтянутой, вы будете выглядеть моложе.

Не забывайте следить за тем, что вы едите. Особенно важно соблюдать "правило первого кусочка". Начинать день хорошо с пищи, которая содержит клетчатку (огурцы, зелень).

Это помогает запустить пищеварение, соответственно, далее усвоение пищи будет более активным, еда не будет откладываться в жир. После полезной пищи вы сможете съесть любимый десерт, но его усвоение будет иным, вреда от сладкого будет меньше.

Отложения жира на животе также могут зависеть от осанки. Выпирающий бугорок внизу талии может быть не только жиром, но и результатом неправильного положения головы и шеи. Следите за осанкой, делайте упражнения на укрепление мышц спины и шеи, тогда и живот будет более подтянут, мышцы будут работать активнее.

