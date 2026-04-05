Насадка, которая ловит по 11 кг за час: ни один лещ не проплывет мимо – когда червь и опарыш не работают

Отличная насадка для рыбалки

Червяк и опарыш являются самыми распространенными наживками, но иногда рыба на них не клюет. В таких случаях выручает необычная альтернатива - жевательный мармелад в виде червячков. Он отлично подходит для ловли леща и другой мирной рыбы.

Почему червяк и опарыш подводят

У этих наживок два недостатка:

запах быстро уходит в воду, даже если добавить ароматизатор; мелкая рыба легко обгрызает наживку, в результате чего крючок остается пустым.

Чем хорош мармелад

Жевательный мармелад решает эти проблемы. Он упругий и плотный, поэтому не слетает с крючка и не растворяется в воде. Рыба не может его сразу сжевать, а запах держится долго. Следовательно, шансов дождаться поклевки больше.

Как насаживать

Отрежьте небольшой кусочек мармелада, насадите его на крючок вместе с червяком или опарышем. Обратите внимание на цвет наживки. Например, красный мармелад с белым опарышем хорошо видно в мутной воде, темно‑красный рядом с червяком почти не выделяется.

Мармелад не ухудшает клев и часто выручает, когда рыба игнорирует обычные наживки, сообщает опытный рыболов.

"Когда впервые попробовал на леща с берега, то сам не поверил. 11 кг рыбы набили в садок фидером. И потом не раз выручало", - отметил он.

