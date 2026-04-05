Таиланд и Египет в пролете: завораживающий курорт недалеко от Сочи — море и горы рядом

Куда поехать российскому туристу в отпуск на побережье вместо надоевших Турции, Египта и Таиланда

Турция, Египет и Таиланд - популярные направления у российских туристов, но отдых там обходится дорого. А еще туда нужно долго лететь, готовить визы и загранпаспорта... В общем, много мороки. Гораздо проще выбрать место, которое будет расположено не так далеко, но при этом будет отвечать высокому сервису, к которому привыкли искушенные туристы. И такое место есть.

Речь идет об Абхазии. Это регион на Черноморском побережье между реками Псоу и Ингур, который находится недалеко от Сочи. Здесь потрясающая природа, которая влюбляет в себя с первого взгляда - море и горы, альпийские луга и заповедные леса, невероятные пляжи с белыми скалами. В общем, все то, что так любят российские туристы за границей. Причем добраться до Абхазии можно на собственном транспорте, железной дорогой или на самолете за 3,5 часа - никакого загранпаспорта с вас не спросят.

Жемчужина Абхазии - великолепное горное озеро Рица, которое гости Республики называют «мечтательным» из-за необычной воды и зеркального отражения снежных гор. А сколько здесь всего вкусного! Абхазское меню славится блюдом акурмы, представляющим собой тушеную баранину с травами и специями. Также непременно попробуйте ачаш - это пирог с сыром. Ну и в целом здесь полно кушаний для любителей лавашей с начинкой - голодными не останетесь однозначно!

А еще в некоторых отелях Абхазии поддерживается формат "все включено" и полюбившийся российским гостям "шведский стол", поэтому, отдыхая в этом удивительном месте, вы начисто забудете о Турции, Египте, Тайланде и прочих заграничных местах.

Отзывы

Туристы, побывавшие в Абхазии, поделились своими впечатлениями об отдыхе:

"Была в Абхазии раз 20 за последние пару лет. И всегда рада возвращаться туда вновь". "Лучше отдыхать в Сочи (по сервису и чистоте), а в Абхазию съездить на экскурсию - этого хватит, чтобы полюбоваться прекрасной природой и посетить озеро Рица, пещеры, Новый Афон и т.д., есть экскурсии, где можно покупаться несколько часов в теплом море. Этого хватает сполна. Несколько раз так делали". "Была в прошлом году. Если говорить об общем впечатлении, то мне понравилось. Конечно, природа - восторг! Достопримечательности, люди - супер! Море чистое, прозрачное, теплое (август)".

