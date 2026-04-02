Российский остров на краю света: полное погружение в природу без цивилизации — место, куда хочется вернуться

Остров в Сахалинской области, который привлекает путешественников, уставших от стандартных маршрутов

В последние годы российские туристы выбирают для отдыха все менее экзотичные и комфортные места, предпочитая пешие и экстремальные путешествия, знакомство с природой родной страны, локации, больше приближенные к условиям выживания, чем к современной обстановке. Если и вас влечет полное погружение в природу, то предлагаем отправиться на остров Шикотан, который входит в состав Южно-Курильского района (городского округа) Сахалинской области.

Это самый маленький из обитаемых островов Южных Курил и при этом самый большой из островов Малой Курильский гряды. Его длина - 27 км, а ширина - 5-13 км. В этом месте бескрайние просторы океана сочетаются с магией айнской культуры, а каждый уголок таит в себе загадки и секреты, ожидающие своего откровения. Долгое время этот мир оставался недоступным для большинства людей, но в последние годы туристов здесь становится все больше и больше. Расскажем о самых интересных локациях на острове.

Могила Якова Сторожева

Яков Сторожев считается символом борьбы за народность, культуру и веру айнов. На его могиле царит атмосфера, в которой силы природы встречаются с мудростью человека. Очень колоритное место!

Вершина Шикотан

Высота горы Шикотан составляет 405 м. Это важный природный объект и одновременно центр внимания любителей приключений. Гора представляет собой потухший вулкан с крупным разломом, который появился здесь во время землетрясения в 1994 году. С вершины открываются живописные виды.

Мыс Край света

Так называется величественный скалистый выступ, который уходит в волны Тихого океана и который пользуется большим спросом у гостей острова. Скалы имеют почти вертикальную форму. С обрыва высотой 40 м открывается вид на безграничный океан, глядя на который ощущаешь себя песчинкой в этом огромном, сильном и непобедимом мире природы.

Безымянная бухта

Это самая красивая бухта на Шикотане. Здесь открывается обзор на невероятные пейзажи, похожие на исландские. Глядя вперед, вы увидите обширное пространство Тихого океана. Отсюда можно увидеть еще один интересный объект — бухту Димитрова.

Тур по острову Шикотан - это не массовый отдых, а, скорее, экспедиционный формат. Вам придется полностью погрузиться в природу, забыв о собственном комфорте. Вас ждут переходы по пересеченной и горной местности, катание на катере по Охотскому морю, постоянное ощущение, что вы находитесь на краю света. И именно это привлекает путешественников, уставших от стандартных маршрутов.

