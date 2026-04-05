Отец показал — я не поверил: даже самые ржавые гайки откручиваются рукой спустя годы — забытый лайфхак
Отец показал — я не поверил: даже самые ржавые гайки откручиваются рукой спустя годы — забытый лайфхак

Опубликовано: 5 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Этим лайфхаком пользовались ещё наши отцы.

Если вы хоть раз пытались открутить закисшую гайку — вы знаете эту боль: ключ срывается, а болт будто намертво приварен. Часто всё заканчивается срезанием или высверливанием. Автор Дзен-канала "Реализатор идей" напомнил о забытом лайфхаке.

Почему гайки "прикипают"

Подвеска, глушитель, крепёж — всё это постоянно под ударом: грязь, вода, соль, перепады температур.

Со временем резьба буквально срастается из-за коррозии. При этом популярные средства справляются не всегда:

— WD-40 — не защищает надолго
— графитовая смазка быстро смывается
— дорогие пасты неудобны и не всегда эффективны

В итоге через пару лет всё повторяется.

Забытая хитрость из гаражей СССР

Решение оказалось простым — обычный пластилин.

После затяжки болта резьбу просто покрывают слоем пластилина.

Пластилин:
— изолирует от влаги и воздуха
— не трескается и не высыхает
— не боится грязи и соли

В результате резьба остаётся живой даже спустя 10-15 лет. А когда приходит время ремонта, просто снимаете слой — и гайка откручивается рукой без усилий и нервов.

Автор:
Александр Асташкин
