Отец показал — я не поверил: даже самые ржавые гайки откручиваются рукой спустя годы — забытый лайфхак

Если вы хоть раз пытались открутить закисшую гайку — вы знаете эту боль: ключ срывается, а болт будто намертво приварен. Часто всё заканчивается срезанием или высверливанием. Автор Дзен-канала "Реализатор идей" напомнил о забытом лайфхаке.
Почему гайки "прикипают"
Подвеска, глушитель, крепёж — всё это постоянно под ударом: грязь, вода, соль, перепады температур.
Со временем резьба буквально срастается из-за коррозии. При этом популярные средства справляются не всегда:
— WD-40 — не защищает надолго
— графитовая смазка быстро смывается
— дорогие пасты неудобны и не всегда эффективны
В итоге через пару лет всё повторяется.
Забытая хитрость из гаражей СССР
Решение оказалось простым — обычный пластилин.
После затяжки болта резьбу просто покрывают слоем пластилина.
Пластилин:
— изолирует от влаги и воздуха
— не трескается и не высыхает
— не боится грязи и соли
В результате резьба остаётся живой даже спустя 10-15 лет. А когда приходит время ремонта, просто снимаете слой — и гайка откручивается рукой без усилий и нервов.
