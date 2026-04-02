Как защититься в лесу от клещей без репеллентов: одна клейкая лента — и паразит не проскочит
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Как защититься в лесу от клещей без репеллентов: одна клейкая лента — и паразит не проскочит

Опубликовано: 2 апреля 2026 11:51
 Проверено редакцией
Лайфхакер рассказал, как обезопасить себя от клещей на природе без использования химии

Сезон клещей в самом разгаре, а это значит, что при вылазке на природу нужно каждый раз защищать себя от укусов кровососущих паразитов. Если в этом году вы снова "не успели" вакцинироваться, то обезопасить себя от клещей можно при помощи химических брызгалок. Но они неприятно пахнут, быстро выветриваются и часто вызывают аллергии, поэтому известный лайфхакер Константин Нечетов предлагает защищаться от членистоногих при помощи одного скотча.

Все, что нужно сделать - это оторвать кусок клейкой ленты и обмотать ее плотно вокруг штанины в середине голени. Причем важно, чтобы клейкая сторона оказалась снаружи. Проделайте процедуру с обеими ногами.

Клещи, как правило, прячутся в траве. Они не умеют летать или прыгать, но могут прицепляться ко всему, что движется. Прицепившись к штанине, паразит поползет вверх в поисках подходящего участка кожи, чтобы просунуть свой хоботок и полакомиться кровью, но преодолеть барьер из скотча не сможет. Он прилипнет к ленте, и вам останется только оторвать приклеившегося вредителя и уничтожить. Таким образом клейкая лента сможет защитить ваше тело от укусов опасных кровососущих без репеллентов и прочей химии.

Ранее "Городовой" рассказывал, как избавиться от слизней за 2 дня: советским методом: без вредной и дорогой химозы — все под рукой.

Автор:
Анна Леонова
