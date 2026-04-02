Как защититься в лесу от клещей без репеллентов: одна клейкая лента — и паразит не проскочит

Сезон клещей в самом разгаре, а это значит, что при вылазке на природу нужно каждый раз защищать себя от укусов кровососущих паразитов. Если в этом году вы снова "не успели" вакцинироваться, то обезопасить себя от клещей можно при помощи химических брызгалок. Но они неприятно пахнут, быстро выветриваются и часто вызывают аллергии, поэтому известный лайфхакер Константин Нечетов предлагает защищаться от членистоногих при помощи одного скотча.
Все, что нужно сделать - это оторвать кусок клейкой ленты и обмотать ее плотно вокруг штанины в середине голени. Причем важно, чтобы клейкая сторона оказалась снаружи. Проделайте процедуру с обеими ногами.
Клещи, как правило, прячутся в траве. Они не умеют летать или прыгать, но могут прицепляться ко всему, что движется. Прицепившись к штанине, паразит поползет вверх в поисках подходящего участка кожи, чтобы просунуть свой хоботок и полакомиться кровью, но преодолеть барьер из скотча не сможет. Он прилипнет к ленте, и вам останется только оторвать приклеившегося вредителя и уничтожить. Таким образом клейкая лента сможет защитить ваше тело от укусов опасных кровососущих без репеллентов и прочей химии.
