Один трюк из СССР — и слизни сгорели на глазах за 2 дня: без вредной и дорогой химозы — все под рукой

Нашествие слизней - главный страх каждого дачника. Однако с наступлением весны этой напасти не избежать. Гадкие прожорливые моллюски атакуют капусту, томаты, цветы и прочие садово-огородные культуры и могут оставить дачника без полноценного урожая. Можно избавиться от слизней современными магазинными препаратами, но стоят они дорого. Да и использовать химию на культурах, которые потом пойдут на еду - такое себе. Поэтому автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА" предлагает бороться с вредителями проверенными советскими методами, на которые не придется тратить много денег.

Так, в СССР дачники избавлялись от брюхоногих при помощи нашатырного спирта. Вылейте один пузырек средства в 10 л воды и сразу же обработайте раствором весь огород из пульверизатора. Полейте не только сами растения, но и дорожки для надежности. А самое важное - делайте это на ночь, чтобы все выползшие на ночную охоту слизни сразу погибли. И обязательно проведите повторную процедуру, поскольку вредители могли отложить поблизости яйца, из которых вылупится новое поколение паразитов.

В итоге уже через два дня вы не найдете на участке ни одного слизня. Преимущество нашатырного спирта в его дешевизне, эффективности и безвредности для растений. Кроме того, он имеет и дополнительный бонус, а именно борется не только с вредителями, но и с гнилями и грибками.

"Советую именно способ с нашатырем, так как он дешевый, не требует усилий и вредители погибают сразу, за один день. Останется только их собрать и сжечь", - рекомендует автор блога.

Ранее "Городовой" рассказывал, как за 2-3 дня воскресить чахлые томаты: природная подкормка за копейки для крепкой коренастой рассады.