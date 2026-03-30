Один трюк из СССР — и слизни сгорели на глазах за 2 дня: без вредной и дорогой химозы — все под рукой
Один трюк из СССР — и слизни сгорели на глазах за 2 дня: без вредной и дорогой химозы — все под рукой

Опубликовано: 30 марта 2026 08:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как избавиться от слизней на участке при помощи фокуса из СССР

Нашествие слизней - главный страх каждого дачника. Однако с наступлением весны этой напасти не избежать. Гадкие прожорливые моллюски атакуют капусту, томаты, цветы и прочие садово-огородные культуры и могут оставить дачника без полноценного урожая. Можно избавиться от слизней современными магазинными препаратами, но стоят они дорого. Да и использовать химию на культурах, которые потом пойдут на еду - такое себе. Поэтому автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА" предлагает бороться с вредителями проверенными советскими методами, на которые не придется тратить много денег.

Так, в СССР дачники избавлялись от брюхоногих при помощи нашатырного спирта. Вылейте один пузырек средства в 10 л воды и сразу же обработайте раствором весь огород из пульверизатора. Полейте не только сами растения, но и дорожки для надежности. А самое важное - делайте это на ночь, чтобы все выползшие на ночную охоту слизни сразу погибли. И обязательно проведите повторную процедуру, поскольку вредители могли отложить поблизости яйца, из которых вылупится новое поколение паразитов.

В итоге уже через два дня вы не найдете на участке ни одного слизня. Преимущество нашатырного спирта в его дешевизне, эффективности и безвредности для растений. Кроме того, он имеет и дополнительный бонус, а именно борется не только с вредителями, но и с гнилями и грибками.

"Советую именно способ с нашатырем, так как он дешевый, не требует усилий и вредители погибают сразу, за один день. Останется только их собрать и сжечь", - рекомендует автор блога.

Автор:
Анна Леонова
