Как вырастить айву на огороде: экзотическое дерево среди приевшихся яблок — плоды для супер-варенья
Как вырастить айву на огороде: экзотическое дерево среди приевшихся яблок — плоды для супер-варенья

Опубликовано: 4 апреля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Legion-Media
Дачник рассказал о правилах выращивания айвы на дачном участке

Айва для многих дачников считается экзотическим растением. Сложно представить ее между стандартными яблонями и грушами, но именно эта загадочность и привлекает к ней внимание. Не стоит считать айву безнадежным растением - она отлично приживется на вашем огороде, если соблюдать несколько простых правил. Автор дзен-канала "ВКУСНЫЙ ОГОРОД" рассказал, как грамотно вырастить айву.

Айву широко культивируют в Европе, Австралии, Америке, на далеких островах Океании. Из ее плодов готовят компоты, варенья, джемы, мармелады, а также используют фрукты в качестве начинки для выпечки. Мякоть жесткая, не сочная, по вкусу терпкая и слегка сладковатая. Садовые экземпляры могут достигать веса одного килограмма и даже больше.

Вот что нужно учитывать при выращивании айвы на огороде:

  • культура отличается любовью к свету, поэтому высаживайте деревце на солнечный участок;
  • корневая система залегает неглубоко, а потому в вегетативный период растение требует регулярного полива. Засуху культура переносит плохо. При дефиците влаги она дает деревянные и жесткие плоды;
  • айва хорошо адаптируется к любым типам почв, но лучше всего плодоносит на суглинистом грунте. Зато на супесчаннике урожай выходит ранним. А вот на легкой песчаной почве дерево дает мало плодов и меньше живет;
  • весной дерево нужно обязательно подвергать обрезке.

"При обрезке полностью удаляют побеги волчкового типа, которые направлены вверх, ослабленные и соприкасающиеся с землей, а также старые низкоурожайные ветви. На кусте оставляют приблизительно 15 веток (2-3 ветки пятилетнего возраста, 3-4 - трехлетнего, 3-4 - двухлетнего, остальные однолетние)", - поясняет автор блога.

Если использовать все эти правила при выращивании айвы, то можно собрать необычные фрукты и приготовить из них оригинальное варенье с приятным сладким, слегка терпким вкусом, напоминающим яблочное варенье. Кстати, в это лакомство можно добавить интересные специи, например, корицу, кардамон или имбирь - так получится еще вкуснее и экзотичнее.

Отзывы

Интернет-пользователи поделились своими впечатлениями о лакомствах, приготовленных из айвы:

"Лет 35 назад впервые попробовала айвовый сок, продавался в 3-х литровых банках во времена СССР, ох и вкусный же он был, до сих пор помню ТОТ вкус!"

"Айвовое варенье, мое любимое, каждый раз варю и есть отличия, как раз в этом году похоже на мармелад."

"А мы в айву добавляли грецкие орехи половинками, четвертушками и варили с ними. Правильно сваренная айва скорее как мармелад, а не мягкие кусочки".

Автор:
Анна Леонова
