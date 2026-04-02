Как на весь сезон забыть о живучих сорняках вдоль забора: надежные методы от деда Егора

Дачник со стажем рассказал, как легко, быстро и без химии убрать сорняки вдоль забора

Густые сорняки вдоль забора - это страшный сон каждого дачника, который, увы, обычно становится явью. Под забором сорные травы разрастаются особенно хорошо и активно, портят внешний вид участка и подавляют рост близлежащих культурно-огородных растений. Избавиться от сорняков можно химическими препаратами, но в этом случае есть риск попадания на дачные культуры, поэтому дачник со стажем дед Егор предлагает использовать более щадящие, но не менее эффективные методы, которые будут работать весь сезон.

Автор блога предлагает бороться с сорняками вдоль забора следующими способами.

Мульчирование

Уберите сорняки, застелите сверху плотным темным геотекстилем, сверху насыпьте слой щепы или гравия около 10 см. Без света семена сорняков не прорастут, а корни задохнутся. Смотрится чисто и и эстетично и держится годами.

Вкопанная преграда

Если сорняки к вам лезут с соседского участка, то вкопайте вдоль забора листы шифера или металла на глубину 30-40 см. Так вы создадите подземный барьер, и корни останутся на территории соседа. Да, метод трудоемкий, зато позволяет навсегда забыть о сорняках вдоль забора.

Почвопокровные растения

Самое красивое решение. Высадите на полосу вдоль забора барвинок, тимьян, шиловидный флокс или любые другие почвопокровные культуры. Они не дадут сорнякам пробиться. Это неприхотливые растения, которые можно даже на зиму не укрывать.

"Если забор из рабицы, добавьте плющ. Он покроет и землю, и сетку, и смотрится красиво, и никакого ухода", - советует дед Егор.

А вот избавляться от сорняков при помощи соли нельзя, поскольку она убивает не только сорняки, но и почву. Еще один запрещенный метод - концентрированная серная кислота, после использования которой на земле ничего не будет расти еще много лет.

