Редис растет слаще яблока и крупнее картошки: главные тонкости посадки от опытного дачника

Как вырастить крупный и сладкий редис без применения химии

Редис - очень полезный и вкусный овощ, который обожают выращивать дачники. Эта культура славится своей устойчивостью к морозам и непривередливостью, а потому огородники довольно легко и безответственно относятся к ее посадке - все-равно ведь взойдет. Да, взойдет, но будет мелкая, горькая и сухая. А ведь редиска, выращенная правильно, на вкус сладкая, сочная, а ее размер превышает свеклу. Автор дзен-канала "Ваше хозяйство" делится главными тонкостями посадки редиса.

При посеве редиса учитывайте следующие пункты.

Срок посадки

Редиска хорошо переносит холода и заморозки до -4 градусов, поэтому весной ее можно сеять сразу, как оттает верхний слой почвы. В средней полосе оптимальный период выпадает на начало апреля до середины мая. Если редиска высеивается в теплицу, то можно начинать процедуру уже в марте - тогда вы успеете собрать урожая до высадки рассады томатов и огурцов. Эксперт рекомендует сеять редиску понемногу, но в несколько приёмов с интервалом в 7-10 дней.

Подготовка грядки

Идеальная земля для редиса - суглинок и чернозем. Если у вас песчаный или торфяной грунт, то их следует обогатить полезными веществами, например, перегноем, зрелым компостом, биогумусом. При выращивании в песчанике редису потребуется усиленный полив.

Посев

Посев редиса проводится следующим образом:

Сделайте в грядке неглубокие бороздки на расстоянии 10-15 см друг от друга. Аккуратно разложите семена на расстоянии 3-5 см друг от друга. Засыпьте бороздки с семечками землей, заделав их на глубину 1-1,5 см. Уплотните почву, чтобы семена лучше контактировали с землей.

Если сделать все правильно, то редиска даст дружные и аккуратные всходы и будет расти крепкой и здоровой - такая и даст крупные, сладкие и сочные корнеплоды.

Ранее "Городовой" рассказывал, как легко вырастить сочную брокколи: 4 весенних секрета от дачницы с Урала.