Городовой / Полезное / Горячие бутерброды за 15 минут: 2 беспроигрышных варианта на завтрак и перекус без возни
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
9230 рублей за ночь и Ленин в придачу: почему в 2026 году все едут в Петербург минимум на месяц Новости Петербурга
Швы между плитками снова чистейшие: от сорняков и следа не останется – простой метод борьбы Полезное
Карета императора, шатер лекаря и 800 труб: как не пропустить всё самое интересное в Петропавловской крепости 27 мая Новости Петербурга
Откладывать на отпуск целый год не придется: названы дешевые направления для отдыха - россиянам понравится Полезное
От чемоданов Халка до футбола на замке: как «Зенит» стал эпохой, от которой все немного устали Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Горячие бутерброды за 15 минут: 2 беспроигрышных варианта на завтрак и перекус без возни

Опубликовано: 25 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Горячие бутерброды за 15 минут: 2 беспроигрышных варианта на завтрак и перекус без возни
Горячие бутерброды за 15 минут: 2 беспроигрышных варианта на завтрак и перекус без возни
Городовой ру
Эти горячие бутерброды станут настоящим спасением.

Готовятся эти бутерброды из самых простых продуктов, а результат получается настолько аппетитным, что их сметают со стола за минуты. Делюсь сразу двумя любимыми вариантами, которые выручают и на завтрак, и на перекус.

Ингредиенты для бутербродов с морковью и сыром:

  • морковь — 300 г,
  • сыр — 200 г,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • майонез — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • багет — 1 шт.

Ингредиенты для бутербродов с яйцом и сыром:

  • яйца — 2 шт.,
  • сыр — 100 г,
  • лук — 1 шт.,
  • майонез или сметана — 1-2 ст. л.,
  • итальянские травы — 1 ч. л.,
  • сладкая паприка — 1 ч. л.,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • багет — 1 шт.

Приготовление

Для первого варианта натираю сырую морковь на крупной тёрке. Сыр также натираю и соединяю с морковью.

Горячие бутерброды за 15 минут: 2 беспроигрышных варианта на завтрак и перекус без возни - image 1
Горячие бутерброды за 15 минут: 2 беспроигрышных варианта на завтрак и перекус без возни - image 1

Добавляю чеснок, пропущенный через пресс, соль, чёрный перец и немного майонеза. Всё тщательно перемешиваю до однородной массы.

Намазываю начинку на ломтики багета и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10-12 минут до румяной корочки.

Для второго варианта в миске смешиваю яйца с майонезом или сметаной.

Добавляю мелко нарезанный лук, тёртый сыр, итальянские травы, сладкую паприку и чёрный перец. Всё хорошо перемешиваю. Получившуюся начинку выкладываю на ломтики батона.

На сковороде разогреваю немного растительного масла и выкладываю бутерброды начинкой вниз. Обжариваю 2-3 минуты до красивой золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

Иногда я добавляю в начинку колбасу, ветчину или грибы — получается ещё вкуснее и сытнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить нежную курицу по-венгерски.

Полезное