Горячие бутерброды за 15 минут: 2 беспроигрышных варианта на завтрак и перекус без возни
Готовятся эти бутерброды из самых простых продуктов, а результат получается настолько аппетитным, что их сметают со стола за минуты. Делюсь сразу двумя любимыми вариантами, которые выручают и на завтрак, и на перекус.
Ингредиенты для бутербродов с морковью и сыром:
- морковь — 300 г,
- сыр — 200 г,
- чеснок — 2 зубчика,
- майонез — по вкусу,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- багет — 1 шт.
Ингредиенты для бутербродов с яйцом и сыром:
- яйца — 2 шт.,
- сыр — 100 г,
- лук — 1 шт.,
- майонез или сметана — 1-2 ст. л.,
- итальянские травы — 1 ч. л.,
- сладкая паприка — 1 ч. л.,
- чёрный перец — по вкусу,
- багет — 1 шт.
Приготовление
Для первого варианта натираю сырую морковь на крупной тёрке. Сыр также натираю и соединяю с морковью.
Добавляю чеснок, пропущенный через пресс, соль, чёрный перец и немного майонеза. Всё тщательно перемешиваю до однородной массы.
Намазываю начинку на ломтики багета и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10-12 минут до румяной корочки.
Для второго варианта в миске смешиваю яйца с майонезом или сметаной.
Добавляю мелко нарезанный лук, тёртый сыр, итальянские травы, сладкую паприку и чёрный перец. Всё хорошо перемешиваю. Получившуюся начинку выкладываю на ломтики батона.
На сковороде разогреваю немного растительного масла и выкладываю бутерброды начинкой вниз. Обжариваю 2-3 минуты до красивой золотистой корочки.
Примерное время приготовления: 15 минут
Личный опыт
Иногда я добавляю в начинку колбасу, ветчину или грибы — получается ещё вкуснее и сытнее.
