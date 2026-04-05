Народные приметы на 7 апреля – к плохой погоде: Благовещение 
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 7 апреля – к плохой погоде: Благовещение 

Опубликовано: 5 апреля 2026 04:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 7 апреля – к плохой погоде: Благовещение 
Народные приметы на 7 апреля – к плохой погоде: Благовещение 
legion-media
Народные приметы на 7 апреля – Благовещение 

Благовещение является одним из главных православных праздников. Его отмечают каждый год 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества.

Раньше праздник называли «Днем приветствия» или «возвещением». Привычное нам имя «Благовещение» вошло в обиход только с VII века. Согласно преданию, в этот день к Деве Марии пришел архангел Гавриил и сообщил, что скоро она станет матерью Сына Божия.

Народные приметы на Благовещение

Многие верующие считают народные приметы выдумкой, но за долгие годы эти поверья стали частью русской культуры. Особенно люди любят погодные приметы, поскольку Благовещение считают предвестником настоящей весны.

Обычно погода 7 апреля повторяется на Пасху. Но есть одно исключение: если на Благовещение очень жарко, то на Пасху будет прохладно.

Городовой ру
Городовой ру

Приметы на урожай и погоду

  • Небольшой дождь - к богатому урожаю грибов, ржи и пшеницы;
  • Ветер и туман - к урожайному лету;
  • Гроза - летом будет много орехов;
  • Снег - к неурожайному году;
  • Журавли летают высоко - к плохой погоде;
  • Ласточки прилетели - к теплой весне;
  • Дождь - к хорошему улову рыбы летом.

Что нельзя делать в Благовещение

Считается, что в этот день нельзя работать, но речь идет только о тяжелом физическом труде. Повседневные дела по дому не запрещены, сообщают "Известия".

Вот что не рекомендуется:

  • делать тяжелую работу по хозяйству;
  • работать в огороде или подрезать деревья;
  • брать в долг и давать деньги взаймы;
  • шить, вязать и готовить;
  • надевать новую одежду, стричься и заплетать косы.

Ранее "Городовой" назвал народные приметы на 2 апреля – день Фотиньи Колодезницы.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью