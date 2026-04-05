Народные приметы на 7 апреля – к плохой погоде: Благовещение 

Народные приметы на 7 апреля – Благовещение

Благовещение является одним из главных православных праздников. Его отмечают каждый год 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества.

Раньше праздник называли «Днем приветствия» или «возвещением». Привычное нам имя «Благовещение» вошло в обиход только с VII века. Согласно преданию, в этот день к Деве Марии пришел архангел Гавриил и сообщил, что скоро она станет матерью Сына Божия.

Народные приметы на Благовещение

Многие верующие считают народные приметы выдумкой, но за долгие годы эти поверья стали частью русской культуры. Особенно люди любят погодные приметы, поскольку Благовещение считают предвестником настоящей весны.

Обычно погода 7 апреля повторяется на Пасху. Но есть одно исключение: если на Благовещение очень жарко, то на Пасху будет прохладно.

Городовой ру

Приметы на урожай и погоду

Небольшой дождь - к богатому урожаю грибов, ржи и пшеницы;

Ветер и туман - к урожайному лету;

Гроза - летом будет много орехов;

Снег - к неурожайному году;

Журавли летают высоко - к плохой погоде;

Ласточки прилетели - к теплой весне;

Дождь - к хорошему улову рыбы летом.

Что нельзя делать в Благовещение

Считается, что в этот день нельзя работать, но речь идет только о тяжелом физическом труде. Повседневные дела по дому не запрещены, сообщают "Известия".

Вот что не рекомендуется:

делать тяжелую работу по хозяйству;

работать в огороде или подрезать деревья;

брать в долг и давать деньги взаймы;

шить, вязать и готовить;

надевать новую одежду, стричься и заплетать косы.

