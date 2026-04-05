Не шашлык, а просто бомба: как выбрать мясо для сочного и ароматного блюда на мангале

Правила выбора мяса для шашлыка

Сезон шашлыков вот-вот откроется. Уже сейчас на улице порой слышится умопомрачительный аромат жареного мяса, по которому мы так соскучились за полгода. Но чтобы первый в этом году пикник вышел удачным, нужно заранее позаботиться о выборе подходящего для шашлыка мяса. Расскажем, какое мясо идеально подойдет для шашлыка.

При выборе мяса на шашлык обращайте внимание на следующие аспекты.

Свежесть

Откажитесь от жесткого, повторно замороженного или слишком темного мяса. Запах должен быть свежим, приятным, без затхлых и химических нот, цвет равномерный, сухой, но с легким блеском. Парное мясо на шашлык не подойдет, поскольку оно слишком жесткое. Замороженное мясо тоже не лучший вариант. По вкусовым качествам идеально подойдет охлажденное мясо.

Состояние

Обратите внимание на жировые прослойки. Если они желтые, то животное старое, а значит и мясо у него жесткое. В целом вкрапления жира - неплохой вариант, поскольку как раз такое и дает шашлыку мягкость и сочность, а вот постное мясо получается сухим и безвкусным. Оптимальный вариант - мясо, в котором соблюдаются идеальные пропорции жира и мяса, а именно — 1 к 4: это лопатка, грудка, окорок и шея.

Разновидность

Здесь все зависит от личных предпочтений едоков. Самый нежный и быстрый шашлык получается из баранины, но хорошее мясо барана в наши дни найти непросто. К тому же стоит оно дорого. А еще многих отталкивает характерный бараний привкус. Что касается говядины, то она больше подойдет для стейков, чем для шашлыков, но если уж вы любитель именно коровьего мяса, то выбирайте для шашлыка грудинку или говяжье филе, но маринуйте их дольше, чтобы шашлык не получился жестким.

Самый популярный и беспроигрышный вариант - свинина. Шашлык из нее получается сочным, недорогим, никаких специфических привкусов в ней нет. Для жарки на мангале отдавайте предпочтение жирной корейке, ребрам или вырезке.

