Народные приметы на 2 апреля – к холодному лету: день Фотиньи Колодезницы

Апрель знаменует пробуждение природы: тает снег, пробиваются первые листья, а воздух постепенно теплеет. В старину этот месяц называли цветнем, ручейником и парильником.
Люди веками подмечали природные знаки и пытались по ним предсказать погоду. На Руси апрельские приметы помогали угадать, каким выдастся лето.
2 апреля отмечали день Фотиньи Колодезницы. В этот день особое внимание уделяли воде из колодцев - считалось, что она обретает целебные свойства. Люди умывались такой водой в надежде избавиться от болезней.
Приметы о погоде
Если теплый день к вечеру резко сменялся похолоданием, это сулило хорошую погоду в ближайшие дни. Дождь особенно радовал грибников и скотоводов. По поверью, после него в лесу появлялось много грибов, а на пастбищах - сочной травы. Обилие талой воды говорило о том, что летом будет много зелени.
Приметы по поведению животных и птиц
О будущем лете можно было судить по расположению птичьих гнезд. Если пернатые вили их с солнечной стороны, наши предки считали, что лето будет холодным. Протяжный вой собак на луну считали предвестником сильного ветра, а крик петуха во время дождя предвещал скорое улучшение погоды, сообщает ura.news.
Что можно и нельзя делать на Фотинью Колодезницу
- Нельзя ругаться и выяснять отношения возле колодцев;
- Запрещалось портить воду и тратить ее попусту;
- Девушки не показывали никому свое приданое, поскольку опасались, что останутся в старых девах;
- Нельзя было отказывать нуждающимся в пище, даже незнакомцам.
Также хозяева старались не обижать домашних птиц. По народным приметам, из‑за этого куры и утки могли перестать нести яйца и давать потомство, отмечают "Известия".
Ранее "Городовой" назвал народные приметы на 1 апреля.