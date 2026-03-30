Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Народные приметы на 1 апреля: снег не растаял – лето будет дождливым

Опубликовано: 30 марта 2026 18:34
 Проверено редакцией
legion-media
Народные приметы 1 апреля – День Дарьи Грязной

В апреле природа окончательно пробуждается от зимнего сна. Наши предки называли этот месяц цветнем, ручейником и парильником за бурное таяние снегов и появление первых листьев.

На Руси внимательно следили за апрельскими приметами, чтобы понять, каким будет лето. Особое внимание уделяли первому дню месяца, который называли Днем Дарьи Грязной.

Это название возникло не случайно: из-за обильного таяния снега дороги, дворы и поля превращались в месиво. Считалось, что именно 1 апреля просыпается после зимней спячки домовой - хранитель домашнего очага.

Чтобы задобрить его и заручиться защитой на весь год, хозяева оставляли угощение и старались развлечь духа небольшим представлением. Однако главной задачей этого дня было предсказать погоду на ближайшие месяцы.

Городовой ру
Городовой ру

О чем говорит погода в этот день:

  • какая погода стоит 1 апреля, такая же установится и 1 октября;
  • теплый и солнечный день сулит сухое, ветреное лето;
  • если весенняя вода бежит шумно, травы будут обильными;
  • если ручьи тихие, травостой будет слабым.

Дождь в этот день означает, что летом засухи не случится. Также примета гласит, если 1 апреля снег еще не растаял, лето будет прохладным и дождливым.

Кроме того, начало цветения вербы в День Дарьи Грязной служило сигналом для пчеловодов - пора выставлять ульи, сообщает ura.news.

legion-media
legion-media

Ранее "Городовой" рассказал, к чему готовиться в апреле – накроет аномальная погода.

Евгения Сухова
