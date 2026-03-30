Народные приметы на 1 апреля: снег не растаял – лето будет дождливым

Народные приметы 1 апреля – День Дарьи Грязной

В апреле природа окончательно пробуждается от зимнего сна. Наши предки называли этот месяц цветнем, ручейником и парильником за бурное таяние снегов и появление первых листьев.

На Руси внимательно следили за апрельскими приметами, чтобы понять, каким будет лето. Особое внимание уделяли первому дню месяца, который называли Днем Дарьи Грязной.

Это название возникло не случайно: из-за обильного таяния снега дороги, дворы и поля превращались в месиво. Считалось, что именно 1 апреля просыпается после зимней спячки домовой - хранитель домашнего очага.

Чтобы задобрить его и заручиться защитой на весь год, хозяева оставляли угощение и старались развлечь духа небольшим представлением. Однако главной задачей этого дня было предсказать погоду на ближайшие месяцы.

О чем говорит погода в этот день:

какая погода стоит 1 апреля, такая же установится и 1 октября;

теплый и солнечный день сулит сухое, ветреное лето;

если весенняя вода бежит шумно, травы будут обильными;

если ручьи тихие, травостой будет слабым.

Дождь в этот день означает, что летом засухи не случится. Также примета гласит, если 1 апреля снег еще не растаял, лето будет прохладным и дождливым.

Кроме того, начало цветения вербы в День Дарьи Грязной служило сигналом для пчеловодов - пора выставлять ульи, сообщает ura.news.

