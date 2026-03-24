Накроет аномальная погода: синоптики сказали, к чему готовиться в апреле – грядут новые рекорды

Опубликовано: 24 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Синоптики дали новый прогноз погоды на апрель 

Вторая половина марта уже успела удивить жителей многих российских регионов аномально теплой погодой. В Центральной России вот уже в течение 2 недель днем столбики термометров не опускаются ниже +10 градусов. Продолжится ли такая тенденция в апреле и какие погодные сюрпризы преподнесет середина весны, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, ближе к апрелю аномальное тепло начнет постепенно перерождаться в рекордное, что будет обусловлено господством погожего антициклона с характерной для него погодой "миллион на миллион".

В конце недели в центральных регионах России после захода солнца будет холодать до +2...-3 градусов. Но днем столбики термометров поднимутся до +15...+18 градусов, что соответствует рекорду 6-летней давности, когда воздух прогрелся до +17,4 градусов. Такая погода больше характерна для начала мая, а не для конца марта. Снежный покров продолжит стремительно уменьшаться.

Что касается апреля, то он примет теплую эстафету от марта: показатели на термометрах будут достигать +17 градусов. В результате снег растает уже до 10-го числа. В дальнейшем вероятны небольшие ночные заморозки, но к концу месяца столбики термометров будут штурмовать отметку в +20 градусов. Так что многие регионы России накроет рекордное тепло, и дачники смогут начать активную работу на своих участках.

