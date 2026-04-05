Заброшенный 100 летний тоннель в лесах Урала и его мрачная тайна – иногда по нему проносится поезд-призрак

История заброшенного железнодорожного тоннеля

Открытие первой железной дороги в России состоялось в 1837 году, когда было запущено движение поездов между Санкт-Петербургом и Царским Селом. На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные лица, включая императора Николая I, который лично совершил поездку на первом составе.

Продолжительность пути от Санкт-Петербурга до Царского Села составляла 35 минут, а обратный маршрут занимал 27 минут. Тем не менее, дальнейшее развитие железнодорожной сети в России не получило широкого распространения. Инициативы частного строительства часто сталкивались с препятствиями, а государственные инвестиции в эту сферу осуществлялись крайне медленно.

Ситуация кардинально изменилась после поражения России в Крымской войне, что послужило толчком к интенсивному строительству железных дорог.

В 1861 году началось обсуждение проекта строительства железной дороги на Урале. Изначально предполагалось соединить Пермь и Тюмень через Нижний Тагил. Впоследствии был предложен альтернативный маршрут, проходящий через Кунгур и Екатеринбург. В конечном итоге было принято решение о реализации обоих проектов.

В период Первой мировой войны для выполнения работ привлекался труд военнопленных.

В период с 1917 по 1918 год было завершено строительство всех виадуков и тоннелей на линии, включая Дидинский. Согласно историческим преданиям, главный инженер, руководивший проектом Дидинского тоннеля, покончил жизнь самоубийством из-за критической ошибки в расчетах, которая привела к деформации тоннеля в процессе проходки. Для руководителя такого масштаба это стало невыносимым потрясением.

Даже в условиях Гражданской войны работы не прекращались, что подчеркивает стратегическую значимость данной железнодорожной линии. В частности, Дидинский тоннель был введен в эксплуатацию в 1918 году и использовался для прохождения эшелонов Колчака при его отступлении в Сибирь.

Полное завершение строительства линии Казань-Екатеринбург состоялось лишь в 1924 году. В советский период Дидинский тоннель активно эксплуатировался, однако в 1995 году по нему проследовал последний состав, после чего тоннель был закрыт. В последние годы перед закрытием техническое состояние тоннеля значительно ухудшилось: наблюдались регулярные затопления грунтовыми водами, что привело к ограничению скорости движения до 10 км/ч и постоянной необходимости удаления льда с рельсового полотна.

В настоящее время тоннель не обслуживается, что приводит к образованию огромных луж на входе и снежных завалов внутри. Даже в летом в центральной части тоннеля может наблюдаться толстый слой льда.

Дидинский тоннель имеет в длину 1123 метра, ширину 4,65 метра, высоту 6,1 метра. Прохождение тоннеля требует времени, и посетители часто затрачивают на это несколько часов.

Существует поверье о появлении призрачного поезда в безлунные ночи, поэтому туристам не рекомендуется оставаться на бывших железнодорожных путях, пишет автор Дзен-канала NordSkif & Co.

