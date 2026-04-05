В начале апреля фиалке – обязательно: 1 ложка в воду – и сенполия зацветет шикарными шапочками

Чем подкормить фиалку в начале апреля

Каждый цветовод мечтает, чтобы фиалка цвела пышной шапкой, но для этого ей требуются питательные подкормки, особенно весной. Какие именно, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

По словам эксперта, в начале апреля фиалки особенно нуждаются в подкормке. Ведь в это время начинается активный рост сенполии: растут листья, закладываются бутоны и формируются цветоносы. Если не обеспечить фиалке правильное питание, то цветение будет слабым или запоздалым.

Первая подкормка

В этот период хорошо подкормить сенполию соком алоэ. Ведь это мощный и натуральный стимулятор роста и цветения. Для приготовления подкормки нужно взять лист алоэ, завернуть его в бумагу и отправить в холодильник на пару недель. Так все питательные вещества из клеток растения перейдут в сок.

После лист следует промыть, измельчить при помощи блендера и отжать сок через сито или марлю. Затем необходимо развести 1 чайную ложку сока алоэ в 1 литре воды и полить фиалку через поддон. Через полчаса слить остатки удобрения и все вытереть насухо.

Хитрый прием

Агроном Ксения Давыдова отметила, что опытные цветоводы для запуска цветения устраивают фиалке стресс. Сперва долго ее не поливают, а потом, когда листья начинают дрябнуть и опускаться, проводят полив. Такой стресс вызывает у сенполии стремление продлить род и запускает активную бутонизацию.

Вторая подкормка

Кроме того, для запуска пышного шапочного цветения можно растворить 1 грамм монофосфата калия в 1 литре воды и поливать так фиалку 1 раз в 2 недели до появления цветоносов.

Оптимальные условия

Для закладки бутонов фиалка нуждается в комфортных условиях:

грунт должен быть рыхлым и влагопроницаемым;

горшок должен стоять на хорошо освещенном месте, но без прямых солнечных лучей;

поливать фиалку лучше только теплой водой, не касаясь центра розетки;

почва должна быть влажной, но не мокрой;

чем меньше горшок, тем больше цветов.

