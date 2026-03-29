В апреле фиалке – жизненно необходимо: 3 шт. в воду – и к маю сенполия нарядится в пышную шапку цветов – мощная подкормка

Чем подкормить фиалку для шапочного и продолжительного цветения

Фиалку любят многие цветоводы. Ведь это очень симпатичный и неприхотливый цветок, который может радовать бутонами почти весь год. Но иногда сенполия ленится и не спешит выдавать цветоносы. Как исправить ситуацию и "нарядить" фиалку в пышную шапку цветов, в блоге "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Первая подкормка

Чтобы набрать большое количество бутонов, фиалке нужна питательная подкормка. При этом вовсе не обязательно покупать дорогущее минеральное удобрение. Ведь его можно приготовить самостоятельно из простых ингредиентов, которые есть в арсенале почти каждой хозяйки. Для этого потребуется:

дрожжи – 1 грамм;

сахар – половина столовой ложки;

куркума – 1 грамм;

янтарная кислота – 0,2 грамма или 1/2 таблетки;

теплая вода – 1 литр.

Сначала нужно смешать дрожжи и теплую воду. Хорошо перемешать и всыпать сахар. Оставить на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались. Затем необходимо добавить янтарную кислоту и куркуму. Все размешать и полить фиалку под корень из расчета 2 столовые ложки на горшок.

Как объяснила эксперт, дрожжи стимулируют цветение и улучшают усвоение питательных веществ из грунта, а также способствуют активному росту фиалки. Сахар активирует дрожжи. Янтарная кислота стимулирует цветение фиалки. Куркума оздоравливает цветок, предотвращает появление гнилей и создает условия для активной бутонизации.

Вторая подкормка

Через 10 дней фиалку следует полить другой натуральной подкормкой. Для ее приготовления понадобится:

лавровый лист – 3 шт.;

кипяток – 1 стакан;

дрожжи – 1 грамм;

теплая вода – 800 миллилитров.

Сначала нужно залить лавровые листы кипятком. Оставить на 2-3 часа. Тем временем следует развести сухие дрожжи в теплой воде. Затем настой "лаврушки" нужно процедить и смешать с дрожжевым раствором. Полить фиалку из расчета 2 столовые ложки удобрения на горшок.

Лавровый лист богат витаминами и ценными микроэлементами. Дрожжи содержат витамины группы В и способствуют закладке цветочных почек.

Третья подкормка

Если не хочется долго ждать, то цветение фиалки можно запустить буквально за 2-3 недели. Но для этого потребуется уже мощное минеральное удобрение. Нужно растворить 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды и поливать фиалку через поддон 1 раз в 10 дней курсом 2 раза.

Агроном Елена Николаева подчеркнула, что поливать фиалку важно по чуть-чуть, ни в коем случае не заливая. Иначе появятся гнили.

Ранее мы сообщали, чем еще можно побаловать фиалку.