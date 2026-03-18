В марте фиалке – нужно как воздух: 1 шт. в воду – и в апреле сенполия покроется мощной шапкой цветов

Чем подкормить фиалку в марте, чтобы запустить пышное шапочное цветение в апреле

У многих цветоводов в коллекции есть фиалка и даже не одна. Ведь это очаровательный и неприхотливый цветок, который может радовать яркими бутонами почти круглый год. Однако для этого фиалка нуждается в комфортных условиях и своевременных подкормках. В каких именно, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Грунт

По словам эксперта, чтобы фиалка хорошо себя чувствовала и цвела, ей нужен воздухо- и влагопроницаемый грунт. Он должен на 70% состоять из верхового раскисленного торфа, на 20% – из цветочного грунта и на 10% – из цеолита, перлита и диатомита. Простые фиалки должны расти в горшках объемом от 500 миллилитров до 1 литра, а сортовые нуждаются в горшках меньшего объема.

Полив

Фиалке требуется умеренный полив. Она не переносит переувлажнения и засухи. Оптимально поливать сенполию через поддон 1 раз в неделю. Если в комнате жарко, то полив увеличивают до 2 раз в неделю. Но сперва лучше проверить влажность почвы: если верхний слой просох на 2-3 сантиметра, то фиалку стоит полить. Если же грунт еще влажный, то полив нужно отложить. На дне горшка должен быть хороший дренажный слой.

Подкормка для оздоровления фиалки

Чтобы оздоровить сенполию, нужно обеспечить ее питательной подкормкой. Для ее приготовления потребуется:

мумие – 1 таблетка;

спирулина – 1 таблетка;

эхинацея – 1 таблетка;

вода – 1 литр.

Все таблетки нужно растолочь и развести в воде. Все перемешать и полить фиалку через поддон.

Мумие содержит гуминовые кислоты, в которых сенполия нуждается в прохладное время года. Спирулина богата витаминами А, В, С, Е, калием, кальцием, хромом, марганцем, селеном, натрием и цинком. Она благоприятно влияет на состояние листьев фиалки. Они становятся упругими и изумрудными. Эхинацея укрепляет иммунитет растения в весенний период.

Для наращивания листьев

Чтобы фиалка превратилась в пышный кустик и нарастила листву, следует растворить 2 миллилитра гумата аммония в 1 литре воды. Все размешать и поливать цветок чуть по влажному грунту 1 раз в 14 дней курсом 2 раза.

Для запуска цветения

Как только фиалка окрепла и нарастила упругую листву, можно стимулировать ее на цветение. Для этого потребуется смешать 2 грамма монокалий фосфата и 1 литр воды. Поливать так сенполию 1 раз в 14 дней курсом до 5 раз.

