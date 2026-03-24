Кидаю капусту в духовку — и получаю вкусный гарнир: мясоедам на зависть

Опубликовано: 24 марта 2026 22:31
 Проверено редакцией
Кидаю капусту в духовку — и получаю вкусный гарнир: мясоедам на зависть
Кидаю капусту в духовку — и получаю вкусный гарнир: мясоедам на зависть
Эта запечённая капуста получается невероятно ароматной и с аппетитной румяной корочкой снаружи.

Готовлю её, когда хочется чего-то лёгкого и вкусного без лишних затрат — отлично подходит и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты

капуста белокочанная — 450 г, сушёный чеснок — 2 ч. л., паприка — 2 ч. л., растительное масло — 3 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я разрезаю кочан капусты пополам, затем от одной половины отрезаю плотный кусок, оставляя кочерыжку — она удерживает листья, и они не разваливаются при запекании.

В середине кочерыжки делаю небольшой надрез — так капуста лучше пропитается специями и станет мягче внутри. Форму смазываю небольшим количеством масла. Кусок капусты с одной стороны солю, перчу, посыпаю паприкой и сушёным чесноком, поливаю маслом и равномерно распределяю.

Выкладываю в форму этой стороной вниз. Сверху также добавляю соль, перец, оставшиеся специи и поливаю маслом. Отправляю в разогретую до 200°C духовку на 30–35 минут.

Если хочется более мягкой текстуры, перед запеканием капусту можно слегка отварить, а затем уже запечь со специями.

Примерное время приготовлени: 40 минут

Ранее мы писали о том, как пожарить идеальную картошку.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
