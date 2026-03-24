Золотистая корочка, нежная мякоть, аппетитный хруст: как пожарить идеальную картошку - рецепт от шефа
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Золотистая корочка, нежная мякоть, аппетитный хруст: как пожарить идеальную картошку - рецепт от шефа

Опубликовано: 24 марта 2026 07:05
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецептом жареной картошки поделился британский шеф-повар Джеймс Мартин

У домашних кулинаров и профессиональных поваров есть секреты, как пожарить хрустящую картошку. Своим рецептом поделился британский шеф-повар Джеймс Мартин. По его словам, его рецепт — беспроигрышный, и требует только трех составляющих.

Главная хитрость — выбрать правильный сорт для жарки. Шеф-повар выбирает популярный сорт Кинг Эдвард. Он выведен еще в начале прошлого века. В России этот универсальный сорт с кремовой кожурой также популярен среди садоводов.

Ингредиенты:

  • 10 крупных картофелин сорта Кинг Эдвард

  • 50 г сала, жира или растительного масла

  • 2 щепотки морской соли

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C.

Очистите картофель и нарежьте крупными дольками. Доведите воду до кипения, подсолите, положите картофель в кастрюлю. Варите на медленном огне 4–5 минут, пока внешний слой картофеля не станет мягким. Важно не переварить и не доводить до бурного кипения — иначе картофель может развалиться.

Слейте воду, выложите картофель в дуршлаг или на сковороду и слегка встряхните.

В глубокой жаропрочной сковороде растопите сало, жир или разогрейте растительное масло на сильном огне. Обжарьте картофель с каждой стороны до лёгкого подрумянивания. По желанию на этом этапе можно добавить несколько целых зубчиков чеснока и веточки тимьяна или розмарина для аромата.

Посыпьте картофель морской солью и поставьте в духовку на 30 минут, пока он не начнёт подрумяниваться. Затем переверните кусочки и верните в духовку ещё на 20–30 минут, до золотистого цвета и хруста. Подавайте сразу.

Шеф-повар уверяет: такой рецепт гарантирует золотистую корочку и нежную мякоть внутри.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить простой салат с тунцом.

Автор:
Алина Владимирова
