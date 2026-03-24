Золотистая корочка, нежная мякоть, аппетитный хруст: как пожарить идеальную картошку - рецепт от шефа

У домашних кулинаров и профессиональных поваров есть секреты, как пожарить хрустящую картошку. Своим рецептом поделился британский шеф-повар Джеймс Мартин. По его словам, его рецепт — беспроигрышный, и требует только трех составляющих.
Главная хитрость — выбрать правильный сорт для жарки. Шеф-повар выбирает популярный сорт Кинг Эдвард. Он выведен еще в начале прошлого века. В России этот универсальный сорт с кремовой кожурой также популярен среди садоводов.
Ингредиенты:
-
10 крупных картофелин сорта Кинг Эдвард
-
50 г сала, жира или растительного масла
-
2 щепотки морской соли
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200°C.
Очистите картофель и нарежьте крупными дольками. Доведите воду до кипения, подсолите, положите картофель в кастрюлю. Варите на медленном огне 4–5 минут, пока внешний слой картофеля не станет мягким. Важно не переварить и не доводить до бурного кипения — иначе картофель может развалиться.
Слейте воду, выложите картофель в дуршлаг или на сковороду и слегка встряхните.
В глубокой жаропрочной сковороде растопите сало, жир или разогрейте растительное масло на сильном огне. Обжарьте картофель с каждой стороны до лёгкого подрумянивания. По желанию на этом этапе можно добавить несколько целых зубчиков чеснока и веточки тимьяна или розмарина для аромата.
Посыпьте картофель морской солью и поставьте в духовку на 30 минут, пока он не начнёт подрумяниваться. Затем переверните кусочки и верните в духовку ещё на 20–30 минут, до золотистого цвета и хруста. Подавайте сразу.
Шеф-повар уверяет: такой рецепт гарантирует золотистую корочку и нежную мякоть внутри.
