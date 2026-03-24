Петербургские зарплаты 2026: кто и насколько их поднимет

Опубликовано: 24 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Работодатель вправе сам определять размер индексации.

60% работодателей Санкт-Петербурга намерены повысить зарплаты в 2026 году. «Деловой Петербург» отмечает, что для некоторых отраслей действуют особые нормы, о которых многие руководители даже не подозревают.​

Требования Трудового кодекса

Согласно ТК РФ, всем сотрудникам положено поддержание реального уровня зарплаты с учетом роста цен. Это подразумевает, что прибавка к выплатам должна опережать инфляцию.

Партнер трудовой практики BGP Litigation Анна Иванова уточняет: работодатель самостоятельно решает, насколько индексировать зарплату, и рост номинала на уровне или выше инфляции не обязателен.​

Что индексировать

Индексация касается именно базового оклада — разовые премии на такое повышение не расчитывают.
Опрос hh.ru показал: 63% петербургских работодателей готовят прибавки в течение года, тогда как 25% оставят зарплаты без изменений.​

Законодательные инициативы

Депутаты от разных фракций предлагали меры, обеспечивающие реальное сохранение зарплаты через ежегодную индексацию не ниже инфляции.

Законодатели отмечают, что сейчас частные компании подходят к индексации, ориентируясь на свои финансы и рыночные условия.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
