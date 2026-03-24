Петербургские зарплаты 2026: кто и насколько их поднимет

60% работодателей Санкт-Петербурга намерены повысить зарплаты в 2026 году. «Деловой Петербург» отмечает, что для некоторых отраслей действуют особые нормы, о которых многие руководители даже не подозревают.
Требования Трудового кодекса
Согласно ТК РФ, всем сотрудникам положено поддержание реального уровня зарплаты с учетом роста цен. Это подразумевает, что прибавка к выплатам должна опережать инфляцию.
Партнер трудовой практики BGP Litigation Анна Иванова уточняет: работодатель самостоятельно решает, насколько индексировать зарплату, и рост номинала на уровне или выше инфляции не обязателен.
Что индексировать
Индексация касается именно базового оклада — разовые премии на такое повышение не расчитывают.
Опрос hh.ru показал: 63% петербургских работодателей готовят прибавки в течение года, тогда как 25% оставят зарплаты без изменений.
Законодательные инициативы
Депутаты от разных фракций предлагали меры, обеспечивающие реальное сохранение зарплаты через ежегодную индексацию не ниже инфляции.
Законодатели отмечают, что сейчас частные компании подходят к индексации, ориентируясь на свои финансы и рыночные условия.