В чем уникальность полов в Исаакиевском соборе?

Полы Исаакиевского собора — не просто функциональная часть интерьера, а настоящее произведение искусства, отражающее мастерство архитекторов и богатство материалов, использованных при строительстве. Их отделка сочетает эстетику, символизм и технические инновации, что делает собор одним из самых впечатляющих храмов России.
Материалы и техника исполнения
Основной материал пола — тёмно-серый мрамор, добытый под Выборгом. Для создания рисунка использовались полоски тивдийского мрамора розового цвета. В центральной части собора выложена роскошная розетка из цветного тивдийского мрамора. Цокольная часть стен и пилонов на высоту 1 м 40 см облицована белым мрамором серавеццо и розовым тивдийским.
Особого внимания заслуживает участок пола от иконостаса до балюстрады (солея). Он выложен шокшинским порфиром — камнем, который добывали у берегов Онежского озера. Этот материал отличается редкой красотой, но очень тяжёл в обработке из-за своей твёрдости. После полировки он приобретает глубокий тёмно-вишневый оттенок. Интересно, что из шокшинского порфира был изготовлен саркофаг Наполеона I. В 1846 году император Николай I разрешил передать Франции крупный монолит этого камня.
Исторический контекст
Отделка пола, как и всего интерьера собора, была частью масштабного проекта французского архитектора Огюста Монферрана. Строительство длилось около 40 лет, и Монферран вложил в него всю жизнь: когда начинали работу, архитектору было 30 лет, а освятили собор, когда ему исполнилось 70.
При выборе материалов и техник отделки учитывались не только эстетика, но и практичность. Например, использование мрамора и порфира обеспечивало долговечность и устойчивость к износу.
Интересные факты
- Сочетание материалов. В отделке пола, как и всего интерьера, использовано множество видов камня: не только мрамор и порфир, но и лазурит, малахит, сланец. Это создавало богатую цветовую гамму и игру текстур.
- Ручная работа. Все камнерезные работы выполнялись вручную с исключительным совершенством, что демонстрирует высочайшее мастерство русских умельцев.
- Реставрация. За века существования собора полы неоднократно реставрировались. Специалисты воссоздавали утраченные элементы, восстанавливали полировку и сохраняли первоначальный вид материалов.