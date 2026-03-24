Какой режим работы Меншиковского дворца в Ораниенбауме?

Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме — старейшее сооружение дворцово-паркового ансамбля, один из немногих подлинных памятников русской архитектуры первой половины XVIII века. Он возвышается над берегом Финского залива и олицетворяет утверждение России на Балтийском море.

Режим работы в 2026 году

Дворец открыт для посещений ежедневно, кроме вторника (выходной день) и последней среды месяца (санитарный день).

Часы работы: с 10:30 до 18:00. Кассы работают: с 10:30 до 17:00.

Вход для индивидуальных посетителей разрешён в определённые промежутки времени: с 12:00 до 13:30 и с 15:15 до 16:45.

Дворец расположен в городе Ломоносов на территории парка Ораниенбаум, ближайший вход — со стороны Дворцового проспекта, 50.

Интересные факты

История строительства. Возведение дворца началось в 1710 году и продолжалось до 1727 года. В строительстве принимали участие архитекторы Джованни Фонтана, Иоганн Шедель, Андреас Шлютер, Иоганн Браунштейн и Николя Пино.

Судьба после опалы Меншикова. В 1727 году Александр Меншиков попал в опалу и был сослан. Большой дворец перешёл в казну, а затем был передан Адмиралтейств-коллегии и перестроен под Морской госпиталь.

Связь с Петром III. В 1743 году хозяином усадьбы стал великий князь Пётр Фёдорович, впоследствии император Пётр III. По преданию, именно здесь он отрекся от престола в пользу своей супруги, ставшей императрицей Екатериной II.

Перестройки в XIX веке. В середине XIX века, когда поместье принадлежало великой княгине Елене Павловне, были выполнены преобразования дворца. Работы по перестройке дворцового ансамбля выполнялись под руководством Франческо Растрелли, а затем — Антонио Ринальди.

Уникальность памятника. Меншиковский дворец — один из немногих дворцов, который не был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этому посетители могут увидеть подлинное творение мастеров XVIII–XIX веков, а также обстановку и предметы искусства того времени.

Экскурсии. Для более познавательного посещения рекомендуется воспользоваться услугами гида. Экскурсионное обслуживание для организованных групп входит в стоимость входного билета. Для неполных групп стоимость экскурсии — 10 000 рублей за группу. Для инвалидов I и II группы, детей-инвалидов, ветеранов ВОВ экскурсионное обслуживание предоставляется бесплатно по предварительной заявке.

